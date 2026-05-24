Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Rozbierali na części kradzione samochody. Wywozili je do Gruzji

|
Podejrzani rozbierali samochody na części
Podejrzani rozbierali samochody na części
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: KSP
Pod Wołominem policjanci zatrzymali cztery osoby. Trzy usłyszały zarzuty. Z ustaleń wynika, że mężczyźni zajmowali się rozbieraniem na części kradzionych samochodów. Następnie sprzedawali je do Gruzji.

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji rozpracowywali grupę przestępczą, która w podwarszawskiej Kobyłce, miała zajmować się rozbieraniem na części samochodów pochodzących z kradzieży i ich sprzedażą.

Kilka dni temu, wspólnie z policjantami z Radomia, weszli na posesję, na której zastali trzy osoby w wieku od 29 do 47 lat.

Zamówienia i wywóz poza granice

"Na widok policjantów mężczyźni zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu zostali zatrzymani" - opisała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymani mieli współpracować z osobami narodowości gruzińskiej, które składały zamówienia na konkretne pojazdy, a następnie części z tych pojazdów wywozili poza granice Polski.

"Na posesji policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 120 części, które według wstępnej oceny biegłych mogły pochodzić od samochodów marki Toyota Corolla, skradzionych w 2025 i 2026 roku w Warszawie i okolicach" - poinformowała Adamus.

Podejrzani rozbierali samochody na części
Podejrzani rozbierali samochody na części
Podejrzani rozbierali samochody na części
Źródło zdjęcia: KSP
Podejrzani rozbierali samochody na części
Podejrzani rozbierali samochody na części
Źródło zdjęcia: KSP
Podejrzani rozbierali samochody na części
Podejrzani rozbierali samochody na części
Źródło zdjęcia: KSP
Podejrzani rozbierali samochody na części
Podejrzani rozbierali samochody na części
Źródło zdjęcia: KSP
Podejrzani rozbierali samochody na części
Podejrzani rozbierali samochody na części
Źródło zdjęcia: KSP

Wpadł, bo przyjechał po towar

Policjanci sprawdzili też zaparkowany na posesji ciągnik siodłowy z naczepą.

"Okazało się, że wewnątrz znajduje się samochód dostawczy Ford Transit oraz duża ilość części samochodowych" - dodała Adamus. Policjanci będą sprawdzać, czy części te pochodzą z samochodów kradzionych na terenie Polski lub innych państw Unii Europejskiej.

Gdy mundurowi byli na posesji, w jej pobliże podjechało auto, którego kierowca obserwował teren działań.

"Jak się okazało, 33-letni obywatel Gruzji przyjechał do właściciela posesji, aby odebrać od niego ciągnik siodłowy z naczepą z załadowanymi częściami samochodowymi" - wyjaśniła Adamus.

Mężczyzna również został zatrzymany.

Usłyszeli zarzuty

Policjanci skonfiskowali samochody oraz kilkadziesiąt elementów zdemontowanych z różnych pojazdów, które w najbliższym czasie zostaną poddane identyfikacji. 

Trzech zatrzymanych obywateli Polski usłyszało zarzuty paserstwa. Grozi za to kara do pięciu lat więzienia.

Policjanci zatrzymali podejrzanych
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: KSP
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: KSP
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: KSP
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: KSP
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
39 min
Jedzenie, pokarmy
"Nie ma potrzeby, żebyśmy jedli pięć posiłków". To ile trzeba?
TVN24
32 min
mycie zębów
Dotyczy co dziewiątego Polaka. Lekarze biją na alarm
TVN24
30 min
pc
"Kiedyś nie było aż tylu pacjentów"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwasamochódPolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
24 0900 s2 cl-0008
Jak przebiegała interwencja? Szef straży pożarnej o szczegółach
TVN24
Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z toksyczną substancją w Garden Grove w Kalifornii
Temperatura zbiornika z toksyczną substancją rośnie. "To bardzo zła informacja"
METEO
24 0725 latwogang-0006
Sukces akcji Łatwoganga. Zbiórka przekroczyła kolejną granicę
BIZNES
Odprawa w RCB
Premier: ta prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter
TVN24
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
TVN24
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Wjechał nad Morskie Oko, dostał 100 złotych mandatu. Policja: wprowadził w błąd funkcjonariuszy
TVN24
23 1200 kaczynski-0005
Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie Ziobry. Jest reakcja Kaczyńskiego
TVN24
Najdłuższy tunel drogowy w Polsce - wizualizacja
Pięć kilometrów trasy pod ziemią. Najdłuższy tunel w Polsce
TVN24
Wypadek pod Węgrowem
Jeden bez dachu, drugi na dachu
Okolice
Wolica
Kierująca uderzyła w bariery. Dziecko wypadło z auta
Karol Nawrocki
Fałszywe zgłoszenie, straż pożarna w domu członka rodziny prezydenta
TVN24
pap_20241203_01F
Odsiaduje dożywocie. Jej torebki sprzedano na aukcji za setki tysięcy dolarów
BIZNES
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"
Klaudia Kamieniarz
Prognozowana trasa frontu chłodnego w niedzielę 24 maja
Przez Polskę przejdzie chłodny front. Tu może przynieść opady i burze
METEO
Policja (zdj. ilustracyjne)
Odnaleziono zaginioną 14-latkę
TVN24
Pożar hali w Gorzowie Wielkopolskim
Spłonęła duża hala. "Straty materialne są poważne"
TVN24
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
Dotarli do depeszy od ambasadora. "Dominującą reakcją jest poczucie zdrady"
TVN24
Wielka Rafa Koralowa
Druga ofiara śmiertelna rekina w kraju w tym miesiącu
METEO
Kucyk utknął w oponie
Kucyk utknął w oponie. "To była bardzo delikatna akcja ratunkowa"
METEO
Krakowska policja poszukuje 14-letnia Mileny Niewitały
Szukają 14-letniej Mileny. Apel policji
TVN24
Paweł Pawlikowski
Paweł Pawlikowski nagrodzony w Cannes
Tomasz-Marcin Wrona
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pilna narada w MSWiA. Przyjechali szefowie służb
TVN24
plaza mewy AdobeStock_531244294
Zbliżymy się do 30 stopni. Później przyjdzie zmiana
METEO
Sandra Hueller jako Erika Mann w filmie "Ojczyzna" (reż. Paweł Pawlikowski)
Powrót po ośmiu latach. O czym jest "Ojczyzna"?
Tomasz-Marcin Wrona
30 min
Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze
Najłatwiej zabić? Koszt jednego dzika to nawet 119 tysięcy złotych
TVN24
Lotnisko we Frankfurcie
To może być najdroższy sezon podróży od lat
BIZNES
Zbigniew Ziobro
"Jeśli to prawda...". Demokraci piszą do Rubio w sprawie Ziobry
TVN24
imageTitle
"Prezydent Czech w krótkich portkach wręcza puchar. Wymyśliłbyś to dzisiaj rano?"
EUROSPORT
imageTitle
Kontrowersyjny nokaut pod piramidami. Mistrz wygrał, niesmak pozostał
EUROSPORT
Sprawa 8‑latka z Łącznej. Jest śledztwo prokuratury, szkoła reaguje (zdjęcie ilustracyjne)
Sprawa 8-latka z Łącznej. Jest postępowanie prokuratury, szkoła reaguje
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki