Okolice Rozbierali na części kradzione samochody. Wywozili je do Gruzji Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji rozpracowywali grupę przestępczą, która w podwarszawskiej Kobyłce, miała zajmować się rozbieraniem na części samochodów pochodzących z kradzieży i ich sprzedażą.

Kilka dni temu, wspólnie z policjantami z Radomia, weszli na posesję, na której zastali trzy osoby w wieku od 29 do 47 lat.

Zamówienia i wywóz poza granice

"Na widok policjantów mężczyźni zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu zostali zatrzymani" - opisała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymani mieli współpracować z osobami narodowości gruzińskiej, które składały zamówienia na konkretne pojazdy, a następnie części z tych pojazdów wywozili poza granice Polski.

"Na posesji policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 120 części, które według wstępnej oceny biegłych mogły pochodzić od samochodów marki Toyota Corolla, skradzionych w 2025 i 2026 roku w Warszawie i okolicach" - poinformowała Adamus.

Wpadł, bo przyjechał po towar

Policjanci sprawdzili też zaparkowany na posesji ciągnik siodłowy z naczepą.

"Okazało się, że wewnątrz znajduje się samochód dostawczy Ford Transit oraz duża ilość części samochodowych" - dodała Adamus. Policjanci będą sprawdzać, czy części te pochodzą z samochodów kradzionych na terenie Polski lub innych państw Unii Europejskiej.

Gdy mundurowi byli na posesji, w jej pobliże podjechało auto, którego kierowca obserwował teren działań.

"Jak się okazało, 33-letni obywatel Gruzji przyjechał do właściciela posesji, aby odebrać od niego ciągnik siodłowy z naczepą z załadowanymi częściami samochodowymi" - wyjaśniła Adamus.

Mężczyzna również został zatrzymany.

Usłyszeli zarzuty

Policjanci skonfiskowali samochody oraz kilkadziesiąt elementów zdemontowanych z różnych pojazdów, które w najbliższym czasie zostaną poddane identyfikacji.

Trzech zatrzymanych obywateli Polski usłyszało zarzuty paserstwa. Grozi za to kara do pięciu lat więzienia.

