Bez kasku na hulajnodze po zaśnieżonej drodze. "Skrajnie niebezpieczne"

Źródło: Kontakt24
Mężczyzna na hulajnodze i bez kasku poruszał się zaśnieżoną ulicą. Nagranie z tego przejazdu w Wołominie dostaliśmy na Kontakt24. - Największe zagrożenie ta osoba sprowadzała na siebie. Przy takich warunkach pogodowych bardzo łatwo stracić kontrolę nad pojazdem, co może skutkować poważnymi urazami - wskazuje mł. asp. Jakub Gontarek ze stołecznej policji.
W środę, 31 grudnia, w podwarszawskim Wołominie kamera samochodowa uchwyciła moment, jak mężczyzna bez kasku porusza się hulajnogą po zaśnieżonej ulicy. Wokół widać wiele zasp.

- Zdarzenie miało miejsce w godzinach popołudniowych. Pan na oko 50-letni, jechał hulajnogą bez kasku, trzymając mały odstęp od jadącego przed nim samochodu. Gdyby się wywrócił, mógłby stracić życie. W Wołominie byłem przejazdem, a swoją opinię zostawię dla siebie. Przesyłam to jako przestrogę - poinformował nas autor nagrania.

Na nagraniu widać, jak mężczyzna na hulajnodze pokonuje zaśnieżoną ulicę. W pewnym momencie podjeżdża wyjątkowo blisko jadącego przed nim auta, które skręca w lewo. Następnie, gdy pojazd zjeżdża na ulicę obok, osoba na hulajnodze rozpędza się i jedzie dalej prosto.

"Skrajnie niebezpieczne"

O komentarz poprosiliśmy Komendę Stołeczną Policji.

- Jazda bez kasku ulicą w takich warunkach jest skrajnie niebezpieczna. Największe zagrożenie ta osoba sprowadzała na siebie. Przy takich warunkach pogodowych bardzo łatwo wpaść w poślizg i stracić kontrolę nad pojazdem, co może skutkować poważnymi urazami - wskazuje mł. asp. Jakub Gontarek, z działu prasowego KSP.

Policjant zaznacza, że w tym konkretnym przypadku ciężko jednoznacznie zdefiniować czy doszło do wykroczenia, ponieważ przez zalegający na poboczu śnieg, nie widać czy jest tam dostępna droga dla rowerów.

Mł. asp. Gontarek przypomina, że kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Jeśli nie ma takiej infrastruktury, można korzystać z jezdni tylko wtedy, gdy obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h. W sytuacji, gdy prędkość dopuszczalna na jezdni przekracza 30 km/h, a brak jest dróg rowerowych, jazda możliwa jest po chodniku lub drodze dla pieszych, przy czym trzeba ustępować pierwszeństwa pieszym i dostosować prędkość do ich tempa. 

Aby korzystać z elektrycznych hulajnóg, osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, takie jak karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T. Jadąc na hulajnodze, dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą korzystać z drogi publicznej, z wyjątkiem strefy zamieszkania, gdzie mogą to robić pod opieką osoby dorosłej. 

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

