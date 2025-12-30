Seria nocnych pożarów. Dwie osoby nie żyją

Pożar w miejscowości Bartoszówka Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do pierwszego z serii pożarów doszło w Wołominie, na ulicy Błotnej. Strażacy zgłoszenie otrzymali w poniedziałek o godzinie 19.20. Dotyczyło ognia w budynku wielorodzinnym. – Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, strażacy zastali gęsty dym, wydobywający się z mieszkania na parterze – opisał mł. kpt. Jan Sobków ze straży pożarnej w Wołominie.

Od świadków zdarzenia dowiedzieli się, że w tym mieszkaniu mogą znajdować się dwie osoby. – Strażacy odnaleźli je i ewakuowali na zewnątrz. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a kobieta karetką kołową - przekazał strażak.

Strażacy ewakuowali także pozostałe osoby, znajdujące się w budynku, w którym doszło do pożaru. Akcja była trudna z uwagi na odciętą klatkę schodową. – Strażacy ewakuowali jedenaście osób przy użyciu podnośników i drabin – dodał Sobków.

Akcja ratunkowa trwała trzy godziny. Poważnie uszkodzone zostało mieszkanie, w którym doszło do pożaru. Ogień nie rozprzestrzenił się na pozostałe lokale. Na miejscu pracowało osiem zastępów straży pożarnej.

Kobieta zginęła w pożarze

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w Łomiankach przy ulicy Baczyńskiego. Strażacy otrzymali zgłoszenie w poniedziałek o godzinie 21.47.

W budynku wielorodzinnym wybuchł pożar, objął mieszkanie na pierwszym piętrze. Częściowo zadymiona była klatka schodowa.

"Od mieszkańców oraz policji otrzymaliśmy informację, że w lokalu może znajdować się jedna osoba. Drzwi do mieszkania zostały wcześniej otwarte przez sąsiada, jednak ze względu na płomienie i bardzo intensywne zadymienie nie było możliwości wejścia do środka. Dym zaczął rozprzestrzeniać się również na klatkę schodową" - opisała akcję w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych Ochotnicza Straż Pożarna Łomianki.

Pożar mieszkania w Łomiankach Pożar mieszkania w Łomiankach Źródło: OSP Łomianki Pożar mieszkania w Łomiankach Źródło: OSP Łomianki Pożar mieszkania w Łomiankach Źródło: OSP Łomianki Pożar mieszkania w Łomiankach Źródło: OSP Łomianki Pożar mieszkania w Łomiankach Źródło: OSP Łomianki Pożar mieszkania w Łomiankach Źródło: OSP Łomianki Pożar mieszkania w Łomiankach Źródło: OSP Łomianki Pożar mieszkania w Łomiankach Źródło: OSP Łomianki

- Ratownicy w aparatach ochrony dróg oddechowych ugasili pożar w mieszkaniu. Wewnątrz odnaleźli nieprzytomną kobietę, rozpoczęli czynności ratunkowe. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, stwierdzili zgon poszkodowanej - przekazał mł. ogn. Damian Dolniak ze straży pożarnej dla powiatu warszawskiego zachodniego.

W pożarze spaleniu uległa część umeblowania mieszkania oraz śmieci, które się w nim znajdowały. Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej.

Rozwinięty pożar całego budynku

Do kolejnej tragedii doszło w powiecie garwolińskim. Przed godziną 2 do strażaków z Garwolina wpłynęło zgłoszenie o pożarze jednorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Domaszew.

- Przybyły na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym, po dokonaniu rozpoznania, stwierdził rozwinięty pożar całego budynku o konstrukcji murowanej - podał st. kpt. Piotr Filipek ze straży pożarnej w Garwolinie. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu, oświetleniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody oraz przeszukaniu pomieszczeń.

- W wyniku pożaru jedna osoba poniosła śmierć. To mężczyzna - dodał Filipek. Strażacy znaleźli poszkodowanego w budynku, w którym doszło do pożaru.

Pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Domaszew Pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Domaszew Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Domaszew Źródło: OSP KSRG Podłęż Pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Domaszew Źródło: OSP KSRG Podłęż

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że może to być 69‑letni mieszkaniec posesji, który zamieszkiwał tam samotnie. Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do potwierdzenia jego tożsamości" - poinformowała w komunikacie podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację oraz przesłuchali świadków. "Wykonano oględziny elementów instalacji grzewczej, zasilanej butlą gazową, aby ustalić, czy mogła mieć związek z powstaniem ognia czy też pożar powstał z innych przyczyn" - dodała policjantka. Jak doprecyzowała, wszystkie zebrane materiały posłużą do dokładnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

W akcji trwającej ponad dwie godziny udział brało siedem zastępów straży pożarnej.

Dron z termowizją i pięciogodzinna akcja

Do kolejnego pożaru doszło w poniedziałek miejscowości Bartoszówka, położonej w powiecie grodziskim. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

O godzinie 20.20 do straży pożarnej wpłynęła informacja o pożarze obiektów przylegających do domu mieszkalnego. - Budynek był całkowicie objęty ogniem. Podano cztery prądy wody: trzy na stodołę, jedną w obronie budynku mieszkalnego - poinformował mł. asp. Rafał Łyszkowski ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Strażakom w działaniach pomagał dron z kamerą termowizją.

Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Źródło: OSP Skuły Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Źródło: OSP Skuły Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie

Pożar nie rozprzestrzenił się na budynek mieszkalny. Drewniane zabudowania spłonęły doszczętnie. – Z budynku mieszkalnego, przed przybyciem straży pożarnej, ewakuowało się sześć osób. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych – uspokoił strażak.

Akcja straży pożarnej trwała pięć godzin. Na miejscu pracowało 11 zastępów.

Akcja gaśnicza straży pożarnej Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie