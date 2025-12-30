Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Seria nocnych pożarów. Dwie osoby nie żyją

Pożar mieszkania w Łomiankach
Pożar w miejscowości Bartoszówka
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie
Wołomiński, garwoliński, grodziski i warszawski zachodni - strażacy z tych mazowieckich powiatów nie mieli łatwej nocy. Wyjeżdżali do pożarów domów. W dwóch przypadkach były ofiary śmiertelne.

Do pierwszego z serii pożarów doszło w Wołominie, na ulicy Błotnej. Strażacy zgłoszenie otrzymali w poniedziałek o godzinie 19.20. Dotyczyło ognia w budynku wielorodzinnym. – Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, strażacy zastali gęsty dym, wydobywający się z mieszkania na parterze – opisał mł. kpt. Jan Sobków ze straży pożarnej w Wołominie.

Od świadków zdarzenia dowiedzieli się, że w tym mieszkaniu mogą znajdować się dwie osoby. – Strażacy odnaleźli je i ewakuowali na zewnątrz. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a kobieta karetką kołową - przekazał strażak.

Strażacy ewakuowali także pozostałe osoby, znajdujące się w budynku, w którym doszło do pożaru. Akcja była trudna z uwagi na odciętą klatkę schodową. – Strażacy ewakuowali jedenaście osób przy użyciu podnośników i drabin – dodał Sobków.

Akcja ratunkowa trwała trzy godziny. Poważnie uszkodzone zostało mieszkanie, w którym doszło do pożaru. Ogień nie rozprzestrzenił się na pozostałe lokale. Na miejscu pracowało osiem zastępów straży pożarnej.

Kobieta zginęła w pożarze

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w Łomiankach przy ulicy Baczyńskiego. Strażacy otrzymali zgłoszenie w poniedziałek o godzinie 21.47.

W budynku wielorodzinnym wybuchł pożar, objął mieszkanie na pierwszym piętrze. Częściowo zadymiona była klatka schodowa.

"Od mieszkańców oraz policji otrzymaliśmy informację, że w lokalu może znajdować się jedna osoba. Drzwi do mieszkania zostały wcześniej otwarte przez sąsiada, jednak ze względu na płomienie i bardzo intensywne zadymienie nie było możliwości wejścia do środka. Dym zaczął rozprzestrzeniać się również na klatkę schodową" - opisała akcję w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych Ochotnicza Straż Pożarna Łomianki.

Pożar mieszkania w Łomiankach
Pożar mieszkania w Łomiankach
Pożar mieszkania w Łomiankach
Źródło: OSP Łomianki
Pożar mieszkania w Łomiankach
Pożar mieszkania w Łomiankach
Źródło: OSP Łomianki
Pożar mieszkania w Łomiankach
Pożar mieszkania w Łomiankach
Źródło: OSP Łomianki
Pożar mieszkania w Łomiankach
Pożar mieszkania w Łomiankach
Źródło: OSP Łomianki
Pożar mieszkania w Łomiankach
Pożar mieszkania w Łomiankach
Źródło: OSP Łomianki
Pożar mieszkania w Łomiankach
Pożar mieszkania w Łomiankach
Źródło: OSP Łomianki
Pożar mieszkania w Łomiankach
Pożar mieszkania w Łomiankach
Źródło: OSP Łomianki
Pożar mieszkania w Łomiankach
Pożar mieszkania w Łomiankach
Źródło: OSP Łomianki

- Ratownicy w aparatach ochrony dróg oddechowych ugasili pożar w mieszkaniu. Wewnątrz odnaleźli nieprzytomną kobietę, rozpoczęli czynności ratunkowe. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, stwierdzili zgon poszkodowanej - przekazał mł. ogn. Damian Dolniak ze straży pożarnej dla powiatu warszawskiego zachodniego.

W pożarze spaleniu uległa część umeblowania mieszkania oraz śmieci, które się w nim znajdowały. Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej.

Rozwinięty pożar całego budynku

Do kolejnej tragedii doszło w powiecie garwolińskim. Przed godziną 2 do strażaków z Garwolina wpłynęło zgłoszenie o pożarze jednorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Domaszew.

- Przybyły na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym, po dokonaniu rozpoznania, stwierdził rozwinięty pożar całego budynku o konstrukcji murowanej - podał st. kpt. Piotr Filipek ze straży pożarnej w Garwolinie. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu, oświetleniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody oraz przeszukaniu pomieszczeń. 

- W wyniku pożaru jedna osoba poniosła śmierć. To mężczyzna - dodał Filipek. Strażacy znaleźli poszkodowanego w budynku, w którym doszło do pożaru.

Pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Domaszew
Pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Domaszew
Pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Domaszew
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Domaszew
Pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Domaszew
Źródło: OSP KSRG Podłęż
Pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Domaszew
Pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Domaszew
Źródło: OSP KSRG Podłęż

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że może to być 69‑letni mieszkaniec posesji, który zamieszkiwał tam samotnie. Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do potwierdzenia jego tożsamości" - poinformowała w komunikacie podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację oraz przesłuchali świadków. "Wykonano oględziny elementów instalacji grzewczej, zasilanej butlą gazową, aby ustalić, czy mogła mieć związek z powstaniem ognia czy też pożar powstał z innych przyczyn" - dodała policjantka. Jak doprecyzowała, wszystkie zebrane materiały posłużą do dokładnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

W akcji trwającej ponad dwie godziny udział brało siedem zastępów straży pożarnej.

Dron z termowizją i pięciogodzinna akcja

Do kolejnego pożaru doszło w poniedziałek miejscowości Bartoszówka, położonej w powiecie grodziskim. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

O godzinie 20.20 do straży pożarnej wpłynęła informacja o pożarze obiektów przylegających do domu mieszkalnego. - Budynek był całkowicie objęty ogniem. Podano cztery prądy wody: trzy na stodołę, jedną w obronie budynku mieszkalnego - poinformował mł. asp. Rafał Łyszkowski ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Strażakom w działaniach pomagał dron z kamerą termowizją.

Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Źródło: OSP Skuły
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Źródło: OSP Skuły
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie

Pożar nie rozprzestrzenił się na budynek mieszkalny. Drewniane zabudowania spłonęły doszczętnie. – Z budynku mieszkalnego, przed przybyciem straży pożarnej, ewakuowało się sześć osób. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych – uspokoił strażak.

Akcja straży pożarnej trwała pięć godzin. Na miejscu pracowało 11 zastępów.

Akcja gaśnicza straży pożarnej
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Pożar stodoły w miejscowości Bartoszówka
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Łomianki

Udostępnij:
TAGI:
PożaryStraż pożarna
Czytaj także:
Na Pradze uratowano kobietę z trójką dzieci
Paliło się mieszkanie w kamienicy. Policjanci uratowali kobietę z trójką dzieci
Praga Północ
Psy zagryzły kaczki w parku
"Wbiegły na taflę lodu pokrywającą zbiornik i zagryzły ptaki"
Swoim autem od razu przyciągnął uwagę policjantów
Tak udekorowanym autem wyjechał na drogę, skończyło się mandatem
Okolice
Leżał w rowie, w jego domu ukrywał się poszukiwany (zdj. ilustracyjne)
Leżał w rowie, odwieźli go do domu. Tam ukrywał się poszukiwany 30-latek
Okolice
Pożar altany na Bemowie
Altana stanęła w ogniu
Bemowo
Apelują o rezygnację z fajerwerków podczas zabaw sylwestrowych
"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt"
Śródmieście
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Od stycznia zmiany w Strefie Czystego Transportu
Ulice
Kobieta twierdzi, że ktoś ukradł z bagażu jej biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Z bagażu rejestrowanego zginęła biżuteria. Sprawę bada policja
Włochy
Pożar w kamienicy na Pradze
Pożar kamienicy, nie żyje mężczyzna
Praga Północ
Zderzenie trzech aut w Tarczynie
Zderzenie trzech aut, droga była zablokowana
Okolice
Mgła, zamglenia, trudne warunki na drogach
W gęstej mgle jechał z prędkością ponad 200 kilometrów na godzinę
Okolice
Dwa auta niedaleko torów, policja wykluczyła akt dywersji (zdjęcie ilustracyjne)
Ktoś kręcił się przy torach, stały dwa auta. Sprawdzali, czy to akt dywersji
Okolice
Wypadek w miejscowości Ligówko
Czołowe zderzenie na lokalnej drodze. Kierująca zginęła, troje rannych
Okolice
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Przechodzień zaatakowany maczetą. Żołnierz usłyszał zarzut
Okolice
Zatrzymany 36-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Spłonęły trzy kontenery. 36-latek usłyszał zarzut
Ochota
Pożar domu jednorodzinnego
Pożar domu jednorodzinnego. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Pożar na Grochowie
Pożar na Grochowie. "Doszło do wybuchu butli"
Praga Południe
Policjanci uratowali psa, który zawisł na ogrodzeniu
Pies zawisł na ogrodzeniu
Okolice
Karambol na S8 w Warszawie
Karambol na trasie S8
Żoliborz
Ewakuacja na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Zwarcie instalacji na lotnisku. Ewakuowano halę odlotów
Włochy
Recyklomaty nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Recyklomaty nie dla wszystkich. "Stanowią barierę"
Klaudia Kamieniarz
Policja zatrzymała 45-latkę
Uwierzył w historię "lekarzy", przekazał 200 tysięcy złotych
Praga Południe
Policjanci interweniowali wobec Świętego Mikołaja na skuterze (zdjęcie ilustracyjne)
W stroju Świętego Mikołaja jechał skuterem bez świateł
Okolice
W pożarze zginęła jedna osoba
Pożar budynku mieszkalnego, w środku strażacy znaleźli zwłoki
Okolice
Karol Beyer, widok z kościoła św. Trójcy w kier. Mazowieckiej, ogrodu zakonu misjonarzy, kościoła Św. Krzyża, 1858
Wszedł na kopułę kościoła, by zobaczyć tajemniczy ogród
Piotr Bakalarski
Pożar pszczelarni w Wołominie
Paliły się ule, zginęły cztery pszczele rodziny
Okolice
Śmiertelne potrącenie pieszego niedaleko Pułtuska
Szedł drogą po zmroku, potrącił go samochód. Pieszy nie żyje
Okolice
Pijany kierowca spowodował kolizję z nieoznakowanym radiowozem (zdjęcie ilustracyjne)
Wjechał w nieoznakowany radiowóz, był agresywny
Pożar ciężarówki na S17
Na trasie S17 spłonęła ciężarówka
Okolice
Seria "Plany Warszawy" gromadzi kartograficzne dzieła ze zbiorów Muzeum Warszawy
Plan okupacyjnej Warszawy. Tak germanizowano nazwy ulic
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki