Ponad 200 strażaków w akcji, ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia
Pożar wybuchł w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim, wieczorem rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego. Pierwsze informacje dotyczyły pożaru lasów prywatnych i poinformowały o tym mediach społecznościowych Lasy Państwowe. Jak podano, ogień pojawił się blisko lasów trzech nadleśnictw: Drewnicy, Łochowa i Mińska. "Sytuacja jest groźna, wilgotność powietrza minimalna i utrzymująca się wysoka temperatura - akcja trwa" - dodano we wpisie
Na miejsce pojechał Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - W kierunku Wołomina i Mińska horyzont zasłonięty jest gęstym dymem, na jego tle pojawiają się samoloty i helikoptery zrzucające wodę na płonący las – opisywał około godziny 20. Jak dodał, ciągle dojeżdżają kolejne zastępy straży i cysterny z wodą.
"Sytuacja jest groźna"
W kolejnym wpisie Lasy Państwowe poinformowały, że ogień przeszedł z lasów prywatnych na lasy państwowe Nadleśnictwa Mińsk i Nadleśnictwa Łochów. "Ogień objął już teren o powierzchni przekraczającej 10 ha. Pożar rozwija się dynamicznie" - dodano. Wójt gminy Poświętne przekazał po godzinie 19, że ogień trawi już 30 hektarów lasu.
Sytuacja nie jest opanowana
O pożarze mówił na antenie TVN24 brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Na miejscu działa ponad sto zastępów straży pożarnej. W akcji są zastępy z powiatu mińskiego, węgrowskiego, legionowskiego. Z powietrza akcję wspiera policyjny Black Hawk oraz cztery maszyny z Lasów Państwowych. Sytuacja nie jest opanowana, pożar się rozprzestrzenia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych - poinformował.
- Komenda wojewódzka zwróciła się o wsparcie do czterech województw - powiedziała mł. kpt. Karolina Jaworska z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Akcję gaśniczą utrudnia pogoda. Silne porywy wiatru powodują, że pożar szybko się rozprzestrzenia. Dlatego potrzeba wielu strażaków i wody, by ugasić pożar.
Strażacy zalecają omijanie okolic miejscowości Międzyleś, by nie znaleźć się w obszarze prowadzonych działań. Zablokowana została droga krajowa numer 50 na około 226 kilometrze, na odcinku Stanisławów - Łochów. - Na drodze gromadzone są nasze siły, stąd będą też prowadzone działania. Z uwagi na bardzo silny wiatr ruch kołowy tą drogą były niebezpieczny - wyjaśnił Darmofalski.
"Mamy niestety pożar wierzchołkowy"
W programie "Tak jest" wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański przekazywał doniesienia w sprawie pożaru. - Rozmawiałem z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, (…) mamy tam 45 jednostek straży pożarnej, można powiedzieć, że to ponad 200 strażaków, kolejnych ściągamy. Mamy zadysponowane dwa Dromadery [samoloty gaśnicze - red.] z lotniska Bemowo i wystartowały również dwa policyjne Black Hawki, żeby gasić ten pożar - sprecyzował po godzinie 18. - Pali się w tej chwili około pięciu hektarów, no i mamy niestety pożar wierzchołkowy, czyli pożar jak w województwie lubelskim - ogień przenosi się z wierzchołków drzew. To jest niezmiernie trudny [pożar do ugaszenia - red.], dlatego najłatwiej będzie gasić go z powietrza - stwierdził. Zaznaczył, że wszystko zależy teraz od podmuchów wiatru. - Im wiatr mocniej wieje, tym [ogień - red] się szybciej przenosi. Staramy się odciąć tę część, która po prostu jest niepaląca od tej części palącej - powiedział wiceminister. Służby będą sprawdzały, co było powodem zapalenia. - Widzimy niestety, że w ostatnim okresie czasu nie było za dużo tych opadów i rzeczywiście ściółka leśna, drzewa są niezmiernie suche, więc radzimy też ostrożność przy wchodzeniu do lasu - podkreślił Szczepański.