Wołomin Ponad 200 strażaków w akcji, ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Relacja Jana Piotrkowskiego z pożaru lasu pod Wołominem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Pożar wybuchł w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim, wieczorem rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego. Pierwsze informacje dotyczyły pożaru lasów prywatnych i poinformowały o tym mediach społecznościowych Lasy Państwowe. Jak podano, ogień pojawił się blisko lasów trzech nadleśnictw: Drewnicy, Łochowa i Mińska. "Sytuacja jest groźna, wilgotność powietrza minimalna i utrzymująca się wysoka temperatura - akcja trwa" - dodano we wpisie

Na miejsce pojechał Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - W kierunku Wołomina i Mińska horyzont zasłonięty jest gęstym dymem, na jego tle pojawiają się samoloty i helikoptery zrzucające wodę na płonący las – opisywał około godziny 20. Jak dodał, ciągle dojeżdżają kolejne zastępy straży i cysterny z wodą.

"Sytuacja jest groźna"

W kolejnym wpisie Lasy Państwowe poinformowały, że ogień przeszedł z lasów prywatnych na lasy państwowe Nadleśnictwa Mińsk i Nadleśnictwa Łochów. "Ogień objął już teren o powierzchni przekraczającej 10 ha. Pożar rozwija się dynamicznie" - dodano. Wójt gminy Poświętne przekazał po godzinie 19, że ogień trawi już 30 hektarów lasu.

Sytuacja nie jest opanowana

O pożarze mówił na antenie TVN24 brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Na miejscu działa ponad sto zastępów straży pożarnej. W akcji są zastępy z powiatu mińskiego, węgrowskiego, legionowskiego. Z powietrza akcję wspiera policyjny Black Hawk oraz cztery maszyny z Lasów Państwowych. Sytuacja nie jest opanowana, pożar się rozprzestrzenia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych - poinformował.

- Komenda wojewódzka zwróciła się o wsparcie do czterech województw - powiedziała mł. kpt. Karolina Jaworska z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Akcję gaśniczą utrudnia pogoda. Silne porywy wiatru powodują, że pożar szybko się rozprzestrzenia. Dlatego potrzeba wielu strażaków i wody, by ugasić pożar.

Strażacy zalecają omijanie okolic miejscowości Międzyleś, by nie znaleźć się w obszarze prowadzonych działań. Zablokowana została droga krajowa numer 50 na około 226 kilometrze, na odcinku Stanisławów - Łochów. - Na drodze gromadzone są nasze siły, stąd będą też prowadzone działania. Z uwagi na bardzo silny wiatr ruch kołowy tą drogą były niebezpieczny - wyjaśnił Darmofalski.

🚁 Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim trwa❗️



Policyjni lotnicy razem ze strażakami @KGPSP prowadzą działania z powietrza wykorzystując specjalny zbiornik na wodę tzw. Bambi Bucket o pojemności 3 tys. litrów 💧 #Policja #BlackHawk #StrażPożarna pic.twitter.com/DAD1UY0Cly — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) May 28, 2026 Rozwiń

"Mamy niestety pożar wierzchołkowy"

W programie "Tak jest" wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański przekazywał doniesienia w sprawie pożaru. - Rozmawiałem z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, (…) mamy tam 45 jednostek straży pożarnej, można powiedzieć, że to ponad 200 strażaków, kolejnych ściągamy. Mamy zadysponowane dwa Dromadery [samoloty gaśnicze - red.] z lotniska Bemowo i wystartowały również dwa policyjne Black Hawki, żeby gasić ten pożar - sprecyzował po godzinie 18. - Pali się w tej chwili około pięciu hektarów, no i mamy niestety pożar wierzchołkowy, czyli pożar jak w województwie lubelskim - ogień przenosi się z wierzchołków drzew. To jest niezmiernie trudny [pożar do ugaszenia - red.], dlatego najłatwiej będzie gasić go z powietrza - stwierdził. Zaznaczył, że wszystko zależy teraz od podmuchów wiatru. - Im wiatr mocniej wieje, tym [ogień - red] się szybciej przenosi. Staramy się odciąć tę część, która po prostu jest niepaląca od tej części palącej - powiedział wiceminister. Służby będą sprawdzały, co było powodem zapalenia. - Widzimy niestety, że w ostatnim okresie czasu nie było za dużo tych opadów i rzeczywiście ściółka leśna, drzewa są niezmiernie suche, więc radzimy też ostrożność przy wchodzeniu do lasu - podkreślił Szczepański.

Ogromny pożar, widać go z daleka, okolice miasta Cegłów Źródło: Kontakt24 / Damian

Pożar Lasu w Międzylesiu Źródło: Kontakt24 / Daniel

Pożar wybuchł w okolicy Międzylesia (powiat wołomiński) i rozprzestrzenił się w kierunki Stanisławowa (powiat miński) Źródło zdjęcia: Google Maps