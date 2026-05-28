Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wołomin

Ponad 200 strażaków w akcji, ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia

|
Pożar lasu
Relacja Jana Piotrkowskiego z pożaru lasu pod Wołominem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Pali się las w powiatach wołomińskim i mińskim. Na miejscu pracuje ponad 100 zastępów strażaków, zadysponowano też samoloty gaśnicze. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenia. Początkowo paliło się około pięć hektarów lasu, wieczorem przedstawiciele służb mówili o 30 hektarach. Zdecydowano o ewakuacji mieszkańców jednej wsi.

Pożar wybuchł w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim, wieczorem rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego. Pierwsze informacje dotyczyły pożaru lasów prywatnych i poinformowały o tym mediach społecznościowych Lasy Państwowe. Jak podano, ogień pojawił się blisko lasów trzech nadleśnictw: Drewnicy, Łochowa i Mińska. "Sytuacja jest groźna, wilgotność powietrza minimalna i utrzymująca się wysoka temperatura - akcja trwa" - dodano we wpisie

Na miejsce pojechał Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - W kierunku Wołomina i Mińska horyzont zasłonięty jest gęstym dymem, na jego tle pojawiają się samoloty i helikoptery zrzucające wodę na płonący las – opisywał około godziny 20. Jak dodał, ciągle dojeżdżają kolejne zastępy straży i cysterny z wodą.

"Sytuacja jest groźna"

W kolejnym wpisie Lasy Państwowe poinformowały, że ogień przeszedł z lasów prywatnych na lasy państwowe Nadleśnictwa Mińsk i Nadleśnictwa Łochów. "Ogień objął już teren o powierzchni przekraczającej 10 ha. Pożar rozwija się dynamicznie" - dodano. Wójt gminy Poświętne przekazał po godzinie 19, że ogień trawi już 30 hektarów lasu.

Pożar lasu w powiecie wołomińskim
Pożar lasu w powiecie wołomińskim
Pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pożar lasu w powiecie wołomińskim
Pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pożar lasu w powiecie wołomińskim
Pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pożar lasu w powiecie wołomińskim
Pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pożar lasu w powiecie wołomińskim
Pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Sytuacja nie jest opanowana

O pożarze mówił na antenie TVN24 brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Na miejscu działa ponad sto zastępów straży pożarnej. W akcji są zastępy z powiatu mińskiego, węgrowskiego, legionowskiego. Z powietrza akcję wspiera policyjny Black Hawk oraz cztery maszyny z Lasów Państwowych. Sytuacja nie jest opanowana, pożar się rozprzestrzenia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych - poinformował.

- Komenda wojewódzka zwróciła się o wsparcie do czterech województw - powiedziała mł. kpt. Karolina Jaworska z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Akcję gaśniczą utrudnia pogoda. Silne porywy wiatru powodują, że pożar szybko się rozprzestrzenia. Dlatego potrzeba wielu strażaków i wody, by ugasić pożar.

Strażacy zalecają omijanie okolic miejscowości Międzyleś, by nie znaleźć się w obszarze prowadzonych działań. Zablokowana została droga krajowa numer 50 na około 226 kilometrze, na odcinku Stanisławów - Łochów. - Na drodze gromadzone są nasze siły, stąd będą też prowadzone działania. Z uwagi na bardzo silny wiatr ruch kołowy tą drogą były niebezpieczny - wyjaśnił Darmofalski.

"Mamy niestety pożar wierzchołkowy"

W programie "Tak jest" wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański przekazywał doniesienia w sprawie pożaru. - Rozmawiałem z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, (…) mamy tam 45 jednostek straży pożarnej, można powiedzieć, że to ponad 200 strażaków, kolejnych ściągamy. Mamy zadysponowane dwa Dromadery [samoloty gaśnicze - red.] z lotniska Bemowo i wystartowały również dwa policyjne Black Hawki, żeby gasić ten pożar - sprecyzował po godzinie 18. - Pali się w tej chwili około pięciu hektarów, no i mamy niestety pożar wierzchołkowy, czyli pożar jak w województwie lubelskim - ogień przenosi się z wierzchołków drzew. To jest niezmiernie trudny [pożar do ugaszenia - red.], dlatego najłatwiej będzie gasić go z powietrza - stwierdził. Zaznaczył, że wszystko zależy teraz od podmuchów wiatru. - Im wiatr mocniej wieje, tym [ogień - red] się szybciej przenosi. Staramy się odciąć tę część, która po prostu jest niepaląca od tej części palącej - powiedział wiceminister. Służby będą sprawdzały, co było powodem zapalenia. - Widzimy niestety, że w ostatnim okresie czasu nie było za dużo tych opadów i rzeczywiście ściółka leśna, drzewa są niezmiernie suche, więc radzimy też ostrożność przy wchodzeniu do lasu - podkreślił Szczepański.

Ogromny pożar, widać go z daleka, okolice miasta Cegłów
Źródło: Kontakt24 / Damian

Ogromny pożar, widać go z daleka, okolice miasta Cegłów

Ogromny pożar, widać go z daleka, okolice miasta Cegłów
Ogromny pożar, widać go z daleka, okolice miasta Cegłów
Źródło: Kontakt24 / Damian
Ogromny pożar, widać go z daleka, okolice miasta Cegłów
Ogromny pożar, widać go z daleka, okolice miasta Cegłów
Źródło: Kontakt24 / Damian
Ogromny pożar, widać go z daleka, okolice miasta Cegłów
Ogromny pożar, widać go z daleka, okolice miasta Cegłów
Źródło: Kontakt24 / Damian
Ogromny pożar, widać go z daleka, okolice miasta Cegłów
Ogromny pożar, widać go z daleka, okolice miasta Cegłów
Źródło: Kontakt24 / Damian
Pożar Lasu w Międzylesiu
Źródło: Kontakt24 / Daniel
Pożar wybuchł w okolicy Międzylesia (powiat wołomiński) i rozprzestrzenił się w kierunki Stanisławowa (powiat miński)
Pożar wybuchł w okolicy Międzylesia (powiat wołomiński) i rozprzestrzenił się w kierunki Stanisławowa (powiat miński)
Źródło zdjęcia: Google Maps
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
43 min
Zarzuty znęcania się nad dziećmi dla opiekunki ze żłobka
"To nie dziecko ma być gotowe, ale ty"
TVN24
27 min
jedraszewski CNB
"Skok na kasę" i "twierdza" Jędraszewskiego. "To postać tragiczna"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
PożaryStraż pożarnaLasy
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
26528757
Tusk: kierowane są kolejne siły
TVN24
Pożar lasu pod Warszawą
Płoną lasy pod Warszawą. Ewakuacja części mieszkańców
Karol S. został uniewinniony
Neonazistowska koszulka zamiast munduru. Mężczyznę tłumaczy prawniczka
TVN24
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Odcinek drogi zamknięty przez pożar
Pożar i zamknięta droga
Flagę UE "wciska pod kaloryfer". Czy tak?
Sędzia wcisnęła unijną flagę pod grzejnik. Czy tak?
Gabriela Sieczkowska
Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet
Kłębią się na drzewach, powodują wysypkę. "Swędzenie nie do zniesienia"
METEO
Włoska policja
Setki milionów po mafijnym bossie. Policja odnalazła majątek
BIZNES
Zabójstwo na Nowym Świecie. Proces głównego oskarżonego
"Skazał mamę Macieja na dożywotnie cierpienie". Koniec procesu w sprawie głośnego zabójstwa
Alicja Glinianowicz
EN_01678250_0786
"Nie będziemy zależni od jednego sojusznika". Rosja grozi
TVN24
Pożar lasu w powiecie wołomińskim
"Potrafi się przemieszczać nawet 100km/h"
TVN24
kroplowka shutterstock_2289663457
Niepozorne objawy, poważna choroba. Te nowotwory długo rozwijają się po cichu
TVN24
Przymrozek
Powrót przymrozków. Alarmy w dziewięciu województwach
METEO
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
TVN24
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
TVN24
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
TVN24
Proces Łukasza Żaka
Sąd kończy przesłuchania w sprawie tragedii na Łazienkowskiej. Co zeznali ratownicy?
Śródmieście
28 1925 fpf gosc-0001
Czarzasty nie otworzył aneksu do raportu z likwidacji WSI. Szef Kancelarii Sejmu tłumaczy
TVN24
Maciej Wiewór
"Kancelaria prezydenta była regularnie informowana". Trwa spór wokół traktatu
TVN24
Pamela Bondi i Donald Trump
Trump zwolnił ją z pracy, później usłyszała diagnozę
TVN24
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
TVN24
Michał Woś
Decyzja sądu w sprawie Wosia. Prokuratura: nie podważa zasadności
TVN24
Deszczowo, wietrznie, wiosna
Niż wciśnie się nad Polskę. Miejscami spadnie solidna porcja deszczu
METEO
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Pogodna noc
Przed nami spokojna, ale zimna noc
METEO
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
TVN24
temat paliwa
Jest decyzja w sprawie niższych cen paliw
BIZNES
Pożar w Lutolu (Lubuskie)
Ogromny pożar chlewni. Wiele zwierząt nie przeżyło
TVN24
Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem
Uznano, że wygląda jak Donald Trump. To uratowało mu życie
METEO
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki