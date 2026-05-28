Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pożar i zamknięta droga

|
Pożar lasu w powiecie wołomińskim
Rzecznik strażaków o pożarze lasu pod Wołominem
Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Droga krajowa numer 50 jest zablokowana na odcinku Stanisławów - Łochów. Sytuacja ma związek z pożarem lasu w powiecie wołomińskim.

"Objazd przez DW637 oraz drogi lokalne. Utrudnienie powstało około godz. 18:28. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 3 godz." - poinformowała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Policja zorganizowała objazd od miejscowości Stanisławów (DW 637) do miejscowości Łochów (DK-62 i DW 636).

- Na drodze gromadzone są nasze siły, stąd będą też prowadzone działania. Z uwagi na bardzo silny wiatr ruch kołowy tą drogą był niebezpieczny - powiedział na antenie TVN24 rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Warszawie bryg. Łukasz Darmofalski.

Utrudnienia mają związek z pożarem lasu w powiecie wołomińskim, w miejscowości Międzyleś. Na miejscu działa ponad 60 zastępów straży pożarnej. Z powietrza akcję wspiera policyjny Black Hawk oraz maszyny Lasów Państwowych. Sytuacja nie jest opanowana, pożar się rozprzestrzenia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

"W miejscowości Międzyleś doszło do rozległego pożaru obejmującego ponad 10 ha lasu. Na miejscu trwa akcja gaśnicza straży pożarnej" - poinformowała Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego.

Odcinek drogi zamknięty przez pożar
Odcinek drogi zamknięty przez pożar
Źródło zdjęcia: Google Maps
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pbc trzustka shutterstock_2471731173
Trudno go wykryć, trudno operować. Ten rak to wciąż wyrok
TVN24
53 min
pc
Gdzie jest granica? "Im jestem starszy, tym łatwiej mi powiedzieć 'nie'"
Monika Olejnik
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
Udostępnij:
Tagi:
PożaryUtrudnienia w ruchu
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
26528757
Tusk: kierowane są kolejne siły
TVN24
Pożar lasu pod Warszawą
Płoną lasy pod Warszawą. Ewakuacja części mieszkańców
Pożar lasu
Ponad 200 strażaków w akcji, ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia
Wołomin
Karol S. został uniewinniony
Neonazistowska koszulka zamiast munduru. Mężczyznę tłumaczy prawniczka
TVN24
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Flagę UE "wciska pod kaloryfer". Czy tak?
Sędzia wcisnęła unijną flagę pod grzejnik. Czy tak?
Gabriela Sieczkowska
Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet
Kłębią się na drzewach, powodują wysypkę. "Swędzenie nie do zniesienia"
METEO
Włoska policja
Setki milionów po mafijnym bossie. Policja odnalazła majątek
BIZNES
Zabójstwo na Nowym Świecie. Proces głównego oskarżonego
"Skazał mamę Macieja na dożywotnie cierpienie". Koniec procesu w sprawie głośnego zabójstwa
Alicja Glinianowicz
EN_01678250_0786
"Nie będziemy zależni od jednego sojusznika". Rosja grozi
TVN24
kroplowka shutterstock_2289663457
Niepozorne objawy, poważna choroba. Te nowotwory długo rozwijają się po cichu
TVN24
Pożar lasu w powiecie wołomińskim
"Potrafi się przemieszczać nawet 100km/h"
TVN24
Przymrozek
Powrót przymrozków. Alarmy w dziewięciu województwach
METEO
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
TVN24
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
TVN24
Proces Łukasza Żaka
Sąd kończy przesłuchania w sprawie tragedii na Łazienkowskiej. Co zeznali ratownicy?
Śródmieście
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
TVN24
28 1925 fpf gosc-0001
Czarzasty nie otworzył aneksu do raportu z likwidacji WSI. Szef Kancelarii Sejmu tłumaczy
TVN24
Maciej Wiewór
"Kancelaria prezydenta była regularnie informowana". Trwa spór wokół traktatu
TVN24
Pamela Bondi i Donald Trump
Trump zwolnił ją z pracy, później usłyszała diagnozę
TVN24
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
TVN24
Michał Woś
Decyzja sądu w sprawie Wosia. Prokuratura: nie podważa zasadności
TVN24
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Deszczowo, wietrznie, wiosna
Niż wciśnie się nad Polskę. Miejscami spadnie solidna porcja deszczu
METEO
Pogodna noc
Przed nami spokojna, ale zimna noc
METEO
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
TVN24
temat paliwa
Jest decyzja w sprawie niższych cen paliw
BIZNES
Pożar w Lutolu (Lubuskie)
Ogromny pożar chlewni. Wiele zwierząt nie przeżyło
TVN24
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
TVN24
Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem
Uznano, że wygląda jak Donald Trump. To uratowało mu życie
METEO
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki