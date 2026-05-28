Okolice Pożar i zamknięta droga

Rzecznik strażaków o pożarze lasu pod Wołominem

"Objazd przez DW637 oraz drogi lokalne. Utrudnienie powstało około godz. 18:28. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 3 godz." - poinformowała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Policja zorganizowała objazd od miejscowości Stanisławów (DW 637) do miejscowości Łochów (DK-62 i DW 636).

- Na drodze gromadzone są nasze siły, stąd będą też prowadzone działania. Z uwagi na bardzo silny wiatr ruch kołowy tą drogą był niebezpieczny - powiedział na antenie TVN24 rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Warszawie bryg. Łukasz Darmofalski.

Utrudnienia mają związek z pożarem lasu w powiecie wołomińskim, w miejscowości Międzyleś. Na miejscu działa ponad 60 zastępów straży pożarnej. Z powietrza akcję wspiera policyjny Black Hawk oraz maszyny Lasów Państwowych. Sytuacja nie jest opanowana, pożar się rozprzestrzenia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

"W miejscowości Międzyleś doszło do rozległego pożaru obejmującego ponad 10 ha lasu. Na miejscu trwa akcja gaśnicza straży pożarnej" - poinformowała Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego.

Odcinek drogi zamknięty przez pożar