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Okolice

Brutalne pobicie podczas imprezy, mężczyzna nie żyje. Trzy osoby zatrzymane

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Policja zatrzymała trzy osoby
Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP w Wołominie
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Policjanci z Wołomina zatrzymali trzy osoby w związku ze śmiercią 42-letniego mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w jednym z mieszkań. Dwóch zatrzymanych odpowie za pobicie, trzeci za nieudzielenie pomocy.

6 września o godzinie 4.40 dyżurny policji w Wołominie otrzymał zgłoszenie dotyczące "mężczyzny, który miał nie oddychać". Na miejsce natychmiast skierowano patrol.

"Liczne obrażenia"

"Funkcjonariusze w jednym z pokoi zastali leżącego na łóżku 42-letniego mężczyznę bez oznak życia. Na jego ciele znajdowały się liczne obrażenia. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny" - poinformowała rzeczniczka wołomińskiej policji aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska.

Pod nadzorem prokuratora pracowali tam funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki. "W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że w nocy z 5 na 6 września pokrzywdzony wspólnie ze swoimi znajomymi - 36-latkiem oraz 27-latkiem - pił alkohol. W pewnym momencie doszło do awantury, podczas której 42-latek został dotkliwie pobity" - podała rzeczniczka.

Jak dodała, śledczy ustalili również, że 42-letni lokator budynku był świadkiem zdarzenia. Mężczyzna widział, jak pokrzywdzony był bity i kopany, a także widział jego obrażenia. "Pomimo tego nie udzielił mu pomocy, choć pobity mężczyzna znajdował się w okolicznościach bezpośrednio zagrażających jego życiu. Świadek nie wezwał również niezwłocznie służb. Pomoc została wezwana dopiero nad ranem - zaznaczyła policjantka.

Trzech zatrzymanych

Na podstawie zgromadzonych informacji policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę oraz 42-letniego lokatora. Tego samego dnia funkcjonariusze udali się również do Ząbek, gdzie zatrzymali 27-latka. W miejscu jego zamieszkania znaleźli mefedron.

"Zebrany przez policjantów materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, gdzie 36-latek i 27-latek usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Młodszemu z mężczyzn ogłoszono ponadto zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Natomiast 42-letni lokator usłyszał zarzuty dotyczące nieudzielenia pomocy oraz niezawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o jego popełnieniu przez inną osobę" - przekazała rzeczniczka.

Policja zatrzymała trzy osoby
Policja zatrzymała trzy osoby
Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie

Prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec mężczyzn tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do dwóch wniosków i zastosował wobec 27- latka i 36-latka tymczasowe areszty na okres trzech miesięcy. Wobec 42-letniego mężczyzny z kolei zastosowano dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Policja zatrzymała trzy osoby
Policja zatrzymała trzy osoby
Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie

Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności od pięciu lat do dożywocia, a za nieudzielenie pomocy i niezawiadomienie służb do trzech.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wołominie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
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