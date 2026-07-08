Okolice Auto skradzione w Czechach, kierowca poszukiwany w trzech krajach Oprac. Alicja Glinianowicz |

Zatrzymania w sprawie kradzieży samochodów (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: KPP Wołomin

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W miejscowości Zabraniec niedaleko Wołomina policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Toyoty RAV4. Był to 33-letni mieszkaniec Warszawy.

"Po sprawdzeniu mężczyzny oraz pojazdu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że Toyota została skradziona dzień wcześniej na terenie Czech. Samochód był wyposażony w kolekcjonerskie tablice rejestracyjne z polskimi wyróżnikami, nieprzypisane do tego pojazdu" - podała asp. szt. Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Policjanci odzyskali skradzioną w Czechach Toyotę Policjanci odzyskali skradzioną w Czechach Toyotę Źródło zdjęcia: KPP Wołomin Decyzją sądu 33-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie Źródło zdjęcia: KPP Wołomin

Poszukiwany listem gończym

33-latek był poszukiwany listem gończym wydanym przez sąd w celu odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa.

Mężczyzna miał już cofnięte prawo jazdy oraz pięć sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, z czego trzy wydano dożywotnio. Co więcej, poszukiwały go też czeskie i słowackie służby.

33-latek został zatrzymany. "Jeszcze tego samego dnia mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem samochodu marki Toyota, kierowania pojazdem pomimo obowiązujących sądowych zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami, a także używania tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do kontrolowanego pojazdu" - dodała policjantka.

Decyzją sądu 33-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Grozi mu kara 10 lat więzienia.

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