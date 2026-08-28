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Okolice

Atak wałkiem do ciasta podczas awantury o mężczyznę. 36-latka trafiła do szpitala

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36-latka została zaatakowana wałkiem do ciasta
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
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Mieszkanka Wołomina została zaatakowana wałkiem do ciasta. Napastniczką była kobieta zazdrosna o jej partnera, z którym sama była w przeszłości związana. Między kobietami doszło do awantury. Jej bilans to złamana ręka poszkodowanej i zarzuty dla 57-latki.

W poniedziałek 57-letnia mieszkanka Wołomina przyjechała na rowerze na ulicę Lipińską w okolice miejsca zamieszkania nowej parterki mężczyzny, z którym w przeszłości była w związku. Chciała wyjaśnić z 36-latką kwestie dotyczące ich relacji. Zastała ją w samochodzie. Spotkanie kobiet przerodziło się w awanturę, której tłem była zazdrość o mężczyznę.

"Była partnerka 57-latka podeszła do pojazdu i przy otwartych drzwiach, zaczęła wykrzykiwać pod adresem młodszej kobiety swoje niezadowolenie z jej obecności w życiu byłego partnera" - relacjonuje aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Atak wałkiem do ciasta

Dodaje, że wkrótce agresja słowna przerodziła się w przemoc fizyczną. "Kobieta chwyciła za wałek do ciasta, który - jak ustalono - należał do niej, i zaczęła energicznie uderzać nim młodszą kobietę" - informuje policjantka.

Następnie 36-latka wysiadła z auta i chwyciła napastniczkę za włosy. To miało powstrzymać atak, 57-latka uciekła z miejsca zdarzenia.

Poszkodowana 36-latka trafiła do szpitala. Okazało się, że w wyniku pobicia doznała złamania kości lewej ręki.

57-latka poddała się karze

Policjanci zatrzymali 57-letnią mieszkankę Wołomina jeszcze tego samego dnia. Kobieta usłyszała zarzut spowodowania obrażeń ciała.

"Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i dobrowolnie poddała się karze zaproponowanej przez prokuratora" - informuje asp. szt. Nasiłowska.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawieWołomin
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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