Lekarz dostał pięścią, technik diagnostyki została kopnięta. Policja czeka na oficjalne zawiadomienie

O sytuacji poinformował nas pokrzywdzony chirurg, który tego dnia pełnił dyżur na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy ulicy Gdyńskiej w Wołominie. Jak twierdzi, po południu przywieziono pacjenta z raną tłuczoną głowy, a jego zachowanie miało wskazywać na to, że jest pod wpływem alkoholu. - Próbował uciec z oddziału, ale został odnaleziony na korytarzu, potem dwa razy zerwał opatrunek z głowy i się przewrócił - wylicza chcący zachować anonimowość lekarz.

- W trakcie zakładania następnego opatrunku, pacjent uderzył mnie dwa razy pięścią. Wezwałem na pomoc dyżurujących przy wejściu do szpitala żołnierzy, a następnie policję - mówi dalej. I relacjonuje, że do kolejnego ataku doszło przed rezonansem głowy. - Mężczyzna skopał techniczkę diagnostyki, która miała wykonać mu badania. Na szczęście niezbyt dotkliwe, ale obezwładnienie go wymagało użycia siły - mówi.