Wołomin 13-latka zaatakowana w parku, zatrzymali podejrzanego Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Policja o bezpieczeństwie dzieci w drodze do i ze szkoły Źródło wideo: KGP Źródło zdj. gł.: KPP Wołomin

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Do zdarzenia doszło 2 sierpnia, w parku miejskim przy ulicy Moniuszki w Wołominie. Z treści zawiadomienia wynikało, że do 13-letniej dziewczynki, która wcześniej jeździła na hulajnodze elektrycznej, podszedł mężczyzna, który ją obrażał oraz groził pozbawieniem zdrowia, życia i uszkodzeniem mienia.

"Następnie mężczyzna miał naruszyć nietykalność cielesną małoletniej, szarpiąc ją i popychając oraz chwytając rękami za szyję. Jak wynikało ze zgłoszenia, w pewnym momencie rzucił hulajnogą należącą do dziewczynki, w wyniku czego ta została uszkodzona. Powodem jego zachowania miało być to, że nie podobało mu się, iż wcześniej jeździła hulajnogą" - opisała asp. szt. Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

41-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KPP Wołomin

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W sprawie zatrzymali 41-letniego mężczyzna

Przebieg zdarzenia został zarejestrowany. Jak podała policja, na nagraniu widoczne jest zachowanie mężczyzny wobec 13-letniej dziewczynki. Słychać też, co mówił. Nagranie zostało zabezpieczone przez policjantów i stanowi jeden z elementów zgromadzonego materiału dowodowego.

21 sierpnia policjanci zatrzymali w tej sprawie 41-letniego mieszkańca Wołomina. Miał przy sobie marihuanę.

Mężczyzna usłyszał sześć zarzutów Źródło zdjęcia: KPP Wołomin

Usłyszał sześć zarzutów

Następnego dnia, 22 sierpnia, mężczyzna usłyszał łącznie sześć zarzutów dotyczących m.in. uszkodzenia mienia, zmuszania do określonego zachowania tj. zaprzestania jeżdżenia hulajnogą elektryczną, kierowania gróźb karalnych, posiadania środków odurzających, naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia.

Prokurator rejonowy w Wołominie zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną.

Grozi mu od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Jesteś świadkiem nękania? Tutaj znajdziesz wskazówki, jak zareagować skutecznie i bezpiecznie. W sytuacji zagrożenia zawsze dzwoń na numer 112.

🚨 Policjanci z Wołomina zatrzymali mężczyznę, który na początku sierpnia zaatakował w parku miejskim przy ul. Moniuszki 13-letnią dziewczynkę. Napastnik odnosił się do niej bardzo wulgarnie i groził pozbawieniem zdrowia i życia. Miał także naruszyć nietykalność cielesną… pic.twitter.com/Q7r7eCoZvG — Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 26, 2026 Rozwiń