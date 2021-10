Podróbki torebek w centrum handlowym pod Warszawą. Oryginały byłyby warte trzy miliony

czytaj dalej

To już pewne, że od 15 listopada będzie możliwość parkowania w ramach nowego abonamentu obszarowego. Od poniedziałku można składać wnioski o jego przyznanie. Koszt to 600 złotych rocznie. Bonusem jest znacznie większy zasięg i możliwość zostawiania aut na miejscach dedykowanych wyłącznie dla mieszkańców. Drogowcy zamierzają zaproponować wkrótce radnym, by abonament przysługiwał tylko tym, którzy płacą podatki w stolicy.