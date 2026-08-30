Okolice Wjechał w opuszczony szlaban, prawo jazdy "kupił w sieci" Oprac. Dariusz Gałązka |

Pijany kierowca wjechał w zamknięty szlaban Źródło wideo: Policja Piaseczno Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Policjanci piaseczyńskiej drogówki, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie, jadąc ulicą Nadrzeczną w Wólce Kosowskiej, zwrócili uwagę na kierującego Lexusem.

"Kierowca nie tylko zapomniał o włączeniu w swoim aucie świateł, ale też miał wyraźny problem z prawidłowym pokonaniem ronda. Policjanci, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, wydali mu polecenie zatrzymania pojazdu" - poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Kierowca nie zareagował, zaczął skręcać i uszkodził szlaban wjazdowy z na jedno z osiedli.

Pijany kierowca wjechał w zamknięty szlaban Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

2,5 promila

"Za kierownicą auta siedział 35-letni obywatel Chin. Od mężczyzny wyraźnie wyczuwalna była woń alkoholu, a jego mowa była bełkotliwa. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że ma on w wydychanym powietrzu ponad 2,5 promila alkoholu" - przekazała podkomisarz Gąsowska.

Mężczyzna stawiał opór i nie chciał wykonywać poleceń policjantów. Podczas kontroli funkcjonariusze zwrócili również uwagę na dokument prawa jazdy, którym posługiwał się obcokrajowiec.

"Wzbudził on ich wątpliwości i nie wyglądał na autentyczny, a z samej rozmowy z mężczyzną wynikało, ze zakupił go przez internet. Policjanci zatrzymali dokument, który zostanie przekazany do opinii biegłego. Pozwoli to ustalić, czy dokument jest autentyczny" - wskazała policjantka.

Zarzuty

35-latek usłyszał zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odpowie też prawdopodobnie za posługiwanie się podrobionym dokumentem.

Pijany kierowca wjechał w zamknięty szlaban Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno