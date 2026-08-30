Wjechał w opuszczony szlaban, prawo jazdy "kupił w sieci"
Policjanci piaseczyńskiej drogówki, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie, jadąc ulicą Nadrzeczną w Wólce Kosowskiej, zwrócili uwagę na kierującego Lexusem.
"Kierowca nie tylko zapomniał o włączeniu w swoim aucie świateł, ale też miał wyraźny problem z prawidłowym pokonaniem ronda. Policjanci, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, wydali mu polecenie zatrzymania pojazdu" - poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Kierowca nie zareagował, zaczął skręcać i uszkodził szlaban wjazdowy z na jedno z osiedli.
2,5 promila
"Za kierownicą auta siedział 35-letni obywatel Chin. Od mężczyzny wyraźnie wyczuwalna była woń alkoholu, a jego mowa była bełkotliwa. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że ma on w wydychanym powietrzu ponad 2,5 promila alkoholu" - przekazała podkomisarz Gąsowska.
Mężczyzna stawiał opór i nie chciał wykonywać poleceń policjantów. Podczas kontroli funkcjonariusze zwrócili również uwagę na dokument prawa jazdy, którym posługiwał się obcokrajowiec.
"Wzbudził on ich wątpliwości i nie wyglądał na autentyczny, a z samej rozmowy z mężczyzną wynikało, ze zakupił go przez internet. Policjanci zatrzymali dokument, który zostanie przekazany do opinii biegłego. Pozwoli to ustalić, czy dokument jest autentyczny" - wskazała policjantka.
Zarzuty
35-latek usłyszał zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odpowie też prawdopodobnie za posługiwanie się podrobionym dokumentem.