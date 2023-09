W Polsce przebywa od czterech lat, Teraz okazało się, że ma podrobioną wizę

- 39-letnia obywatelka Chin przyjechała do Wólki Kosowskiej cztery lata temu, przekraczając granicę z Niemiec do Polski. Zatrzymano ją w związku z posłużeniem się podczas kontroli paszportem, w którym zamieszczona była sfałszowana, przez podrobienie na wzór oryginalnej, niemiecka wiza Schengen. Podrobione były też dwie odbitki stempli niemieckiej kontroli granicznej - informuje w komunikacie kpt. Dagmara Bielec, rzecznik Nadwiślańskiego Oddziału Straż Granicznej.

Postępowanie w kierunku decyzji o powrocie

- Z uwagi na to, że przebywa na terytorium Polski wbrew przepisom - bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego ją do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim, jak również przekroczyła nielegalnie granice państwa, wszczęto wobec niej postępowanie administracyjne w kierunku wydania decyzji zobowiązującej do powrotu - dodaje kpt. Dagmara Bielec