Wólka Kosowska - mapa Źródło: tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek, 14 listopada, funkcjonariusze skontrolowali grupę obcokrajowców wykonujących na co dzień różnego rodzaju prace dorywcze, m.in. w obszarze handlu, gastronomii oraz transportu towarów w obrębie lokalnego centrum azjatyckiego.

Brak dokumentów

"Efektem podjętych czynności było zatrzymanie dwóch obywateli Chin oraz czterech obywateli Wietnamu. Mężczyźni nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce" - wskazała mjr SG Dagmara Bielec, rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że jeden z obywateli Chin uchyla się od wykonania wcześniej wydanej decyzji komendanta placówki Straży Granicznej, zobowiązującej do dobrowolnego powrotu.

Zakaz ponownego wjazdu

"Wobec zatrzymanych wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Mężczyźni mają również orzeczony zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen na okres od roku do 18 miesięcy" - podała mjr Bielec.

Obywatel Chin, który nie zastosował się do wcześniejszego zobowiązania, decyzją sądu został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu realizacji przymusowego powrotu.

OGLĄDAJ: Dywersja na torach. Siemoniak: zlecenie obcych służb bardzo prawdopodobne