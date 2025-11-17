W piątek, 14 listopada, funkcjonariusze skontrolowali grupę obcokrajowców wykonujących na co dzień różnego rodzaju prace dorywcze, m.in. w obszarze handlu, gastronomii oraz transportu towarów w obrębie lokalnego centrum azjatyckiego.
Brak dokumentów
"Efektem podjętych czynności było zatrzymanie dwóch obywateli Chin oraz czterech obywateli Wietnamu. Mężczyźni nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce" - wskazała mjr SG Dagmara Bielec, rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że jeden z obywateli Chin uchyla się od wykonania wcześniej wydanej decyzji komendanta placówki Straży Granicznej, zobowiązującej do dobrowolnego powrotu.
Zakaz ponownego wjazdu
"Wobec zatrzymanych wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Mężczyźni mają również orzeczony zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen na okres od roku do 18 miesięcy" - podała mjr Bielec.
Obywatel Chin, który nie zastosował się do wcześniejszego zobowiązania, decyzją sądu został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu realizacji przymusowego powrotu.
Autorka/Autor: ag/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Straż Graniczna