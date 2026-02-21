Wólka Kosowska - mapa Źródło: tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według prokuratury, spółka oskarżonego od lutego 2021 roku do kwietnia 2022 roku "zleciła zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie Wólki Kosowskiej i kierowanej przez Zbigniewa Adama B. i Viet Ha N. ps. Paweł Wietnamczyk wystawienie co najmniej 219 nierzetelnych faktur VAT na łączną kwotę ponad 7,5 milionów zł, z których należny podatek wynosił ponad 1,4 miliona zł".

"Zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym"

Obywatel Turcji Abdulbaki T. został oskarżony przez prokuraturę o "pranie brudnych pieniędzy poprzez transfer środków pieniężnych w kwocie prawie miliona złotych na rachunki spółek - słupów" zarządzanych przez zorganizowaną grupę przestępczą kierowaną przez Zbigniewa Adama B.

"W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonego wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Białymstoku i Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie ustalono, że w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej w latach 2018-2022 działała zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym, w skład której wchodzili obywatele polscy, a także osoby m. in. narodowości ukraińskiej, wietnamskiej oraz hinduskiej" - przekazał w komunikacie rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk.

Transferowali pieniądze do Chin, Hongkongu, Emiratów

Zdaniem śledczych członkowie grupy prowadzili działalność polegającą na "imporcie towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu."

"Spółki te zaniżały wartości celne nabywanych towarów, bez uiszczania należnych podatków. Następnie uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży towarów, głównie poprzez Centrum Handlowe w Wólce Kosowskiej i Jankach wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich" - wskazał prokurator Martyniuk.

Puste faktury i ukrywanie obiegu pieniądza

Na czym polegały przestępstwa? Z dalszych ustaleń prokuratury wynika, że każdy z członków grupy przestępczej miał "koszyk" spółek, które tworzyły kilkupoziomowe "łańcuchy" - według śledczych - "zmienne w czasie, a służące do masowego tworzenia pustych faktur oraz ukrycia faktycznego obiegu pieniądza". Za pomocą tych spółek składano z kolei zlecenia importu kontenerów z towarami z chińskich oraz innych azjatyckich fabryk.

"Z rachunków tych spółek dokonywane były także przelewy zagraniczne celem 'zamaskowania' faktycznych zleceniodawców, w tym transferowano nielegalne zyski wynikające z powodowania uszczupleń podatkowych. Tym samym spółki pozostające we władaniu grupy przestępczej (ponad 150 podmiotów) nie prowadziły żadnej realnej działalności, a w ich władzach najczęściej zasiadały osoby - 'słupy' werbowane przez członków grupy" - wyjaśnił rzecznik prokuratury.

Prokurator podał, że grupą przestępczą faktycznie zarządzał jej twórca - Zbigniew Adam B., a po jego zatrzymaniu w styczniu 2022 roku, kierowanie grupą przestępczą przeszło w ręce Viet Ha N., ps. Paweł Wietnamczyk.

43 tysiące faktur na 900 milionów złotych

"Prokuratura Regionalna w Warszawie w opisanym śledztwie już przedstawiła zarzuty ponad 100 podejrzanym, a łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Zbigniewa B. i Viet Ha. N. wynosi ponad 43 tysiące, przy czym łączna kwota brutto, na jaką wystawiono faktury to blisko 900 milionów zł" - wyliczył Martyniuk.

W śledztwie śledczy zabezpieczyli mienie na kwotę ponad 80 milionów złotych i skierowali 11 aktów oskarżenia.

Opracowała Katarzyna Kędra