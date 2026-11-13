Okolice Handlowali podróbkami. Na widok funkcjonariuszy porzucili towary i uciekli Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Na widok funkcjonariuszy porzucili towar Źródło wideo: KAS Źródło zdj. gł.: KAS

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Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w Warszawie podczas działań prewencyjnych prowadzonych w okolicach centrum handlowego w Wólce Kosowskiej natrafili na wprowadzane do obrotu nielegalne towary.

"Sprzedaż odbywała się na tymczasowych stoiskach oraz bezpośrednio z busów. Na widok funkcjonariuszy sprzedawcy porzucili stoiska oraz busy z towarem i uciekli" - opisała w komunikacie Krajowa Administracja Skarbowa w Warszawie.

Jak przekazała KAS, funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 80 tysięcy sztuk odzieży, obuwia, galanterii, okularów, torebek, zabawek, perfum i innych akcesoriów z podrobionymi znakami towarowymi.

Akcja KAS w Wólce Kosowskiej Akcja KAS w Wólce Kosowskiej Źródło zdjęcia: KAS Akcja KAS w Wólce Kosowskiej Źródło zdjęcia: KAS Akcja KAS w Wólce Kosowskiej Źródło zdjęcia: KAS

Sprzedawcy w trakcie ucieczki porzucili towary również wzdłuż ulicy i na chodniku. Wśród nich było blisko 8 tysięcy sztuk e-papierosów i 340 liquidów zawierających łącznie ponad 392 litrów płynów do e-papierosów.

"Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru to blisko 44 miliony złotych" - podała KAS.

Dwie osoby zatrzymane

W sprawie zatrzymano obywatelkę Ukrainy i obywatela Indii, którym przedstawiono zarzuty wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi.

Czyn ten podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Postępowanie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.