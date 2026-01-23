Logo TVN Warszawa
Okolice

Pawilon i magazyn wypełnione podrabianymi torebkami

Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Wólka Kosowska - mapa
Źródło: tvnwarszawa.pl
Prawie trzy tysiące sztuk podrabianych torebek zabezpieczyli mazowieccy celnicy w Wólce Kosowskiej koło Piaseczna. Wartość rynkowa towaru, gdyby był oryginalny, wyniosłaby ponad 4,3 mln zł.

Podczas kontroli w Centrum Handlowym w Wólce Kosowskiej funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie skonfiskowali torebki damskie, oznaczone nielegalnie znakami towarowymi znanych światowych marek.

"Towar znajdował się w jednym z pawilonów handlowych oraz w pobliskim magazynie. Pomieszczenia wynajmowane były przez spółkę należącą do obywatela Chin" - przekazała w komunikacie Izba Administracji Skarbowej.

Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Wartość rynkowa - ponad 4 miliony złotych

Funkcjonariusze wykryli łącznie prawie trzy tysiące sztuk podrabianych torebek. Wartość rynkowa towaru, gdyby był oryginalny, wyniosłaby ponad 4,3 mln zł.

"Przedstawiciel kancelarii prawnej reprezentującej właścicieli znaków towarowych potwierdził, że zatrzymany towar został opatrzony tymi znakami nielegalnie. Zapowiedział złożenie wniosku o ściganie sprawcy przestępstwa" - wskazano w komunikacie.

Towar został zabezpieczony i znajduje się w magazynie depozytowym MUCS w Legionowie.

Handel towarami z podrobionymi znakami towarowymi jest przestępstwem, za które grozi kara do pięciu lat więzienia.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

KAS
