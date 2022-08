Tysiące podróbek zabawek w hali targowej pod Warszawą

Naklejki miały sugerować, że zabawki spełniają unijne normy

- Funkcjonariusze znaleźli również puste opakowania z zastrzeżonymi znakami towarowymi. Dodatkowo zabezpieczono naklejki w języku polskim do oznaczania towaru z kodem kreskowym i znakiem CE. Miały one świadczyć o tym, że sprzedawane zabawki spełniają wszystkie wymagania unijne i są bezpieczne dla dzieci- przekazała Anita Wielanek.

Grozi do pięciu lat

Wprowadzanie do obrotu towaru z podrobionymi znakami towarowymi jest przestępstwem. Grozi za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie.