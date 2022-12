Oferował elektronikę ze znakami znanych światowych producentów. "Zła jakość i niskie ceny" wzbudziły podejrzenia

Ponad 3300 sztuk sprzętu elektronicznego, w tym między innymi karty pamięci, słuchawki, konsole i smartwatche zabezpieczyli policjanci ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą na stoisku w Wólce Kosowskiej. Zatrzymali do sprawy 57-letniego obywatela Chin, który usłyszał zarzuty.

- Policjanci zajmujący się walką z przestępczością gospodarczą w Komendzie Stołecznej Policji udali się do centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. Z posiadanych przez nich informacji wynikało, że na bazarze są oferowane do sprzedaży towary, których zła jakość i niskie ceny mogą wskazywać na to, że naniesione na nie znaki towarowe znanych światowych producentów nie są autentyczne – przekazuje w komunikacie Edyta Adamus ze stołecznej policji.