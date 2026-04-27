Okolice 200 par podrobionych butów. 34-latka z zarzutami

Wólka Kosowska - mapa Źródło: tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Piaseczyńscy funkcjonariusze w trakcie przeszukania boksów handlowych w Wólce Kosowskiej na terenie gminy Lesznowola, przejęli blisko 200 par butów z podrobionymi znakami znanych światowych marek o wartości rynkowej ponad 55 tysięcy złotych.

"Za oznaczenie towarów podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia ich do obrotu, tj. o czyn z art. 305 ust. 1 i 3 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej z czego uczyniła sobie stałe źródło utrzymania odpowie 34-letnia obywatelka Chin" - poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

Kobiecie grozi pięć lat więzienia. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

Policja przejęła 200 par podrobionych butów Źródło: Policja Piaseczno