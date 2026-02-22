W gospodarstwie sadowniczym wyprodukowali ponad pół tony narkotyków. Akt oskarżenia

Policjanci rozbili fabrykę narkotyków Źródło: Policja Mazowiecka

W piątek Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia wobec dwóch Polaków Rafała K. i Konrada K., oraz czterech Holendrów: Rachida A., Stevena J.G., Yakupa S. i Roemera C. w związku z wykrytej na terenie Woli Krabowskiej koło Grójca linii do produkcji narkotyków.

Ponad pół tony narkotyków

Jak wyjaśniła prokurator Aneta Góźdź z Prokuratury Okręgowej w Radomiu, oskarżeni "w okresie od czerwca 2024 roku do 15 września 2024 roku w Woli Krobowskiej, gmina Grójec, działając wspólnie i w porozumieniu, z innymi nieustalonymi osobami, w zorganizowanej grupie przestępczej wytwarzali w specjalnie przystosowanej linii produkcyjnej, substancje psychotropowe w celu wprowadzenia ich do obrotu".

Według śledczych oskarżeni wyprodukowali ponad 475 kilogramów mefedronu oraz ponad 100 kilogramów katynonu (silny stymulant podobny w działaniu do amfetaminy).

"Prokurator zarzucił oskarżonym także posiadanie znacznej ilości narkotyków w postaci marihuany oraz amfetaminy i metamfetaminy. Jeden z oskarżonych Konrad K., mieszkaniec gminy Grójec, zarzuconych mu czynów dopuścił się w warunkach recydywy" - przekazała w komunikacie prokurator Góźdź.

Niepozorny budynek gospodarczy

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, w zaadaptowanym na fabrykę budynku gospodarczym znajdowała się kompletna linia do produkcji narkotyków.

We wrześniu 2024 roku policjanci przeprowadzili akcję likwidacji fabryki. Wtedy też zatrzymali niczego niespodziewających się pięciu podejrzanych. Tam znaleźli też 140 sztuk hermetycznie zamkniętych toreb foliowych z zawartością mefedronu, po 1 kg wagi każda, przygotowanych do dalszej dystrybucji.

"Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez oskarżonych ujawniono dwie jednostki broni palnej długiej, automatycznej z amunicją, karabinek pneumatyczny Hatsan oraz pistolet pneumatyczny Walther CP 88 z amunicją. Zatrzymani mężczyźni czynnie i bezpośrednio uczestniczyli przy produkcji narkotyków" - opisała prokurator Góźdź.

33 miliony złotych

Rafał K. oraz czterech Holendrów zostali aresztowali 18 września 2024 roku, natomiast Konrad K. trafił za kratki w maju ubiegłego roku.

"Oskarżonym grozi kara od 3 lat do 20 lat pozbawienia wolności. Wartość czarnorynkowa wyprodukowanych i posiadanych przez oskarżonych narkotyków, zabezpieczonych w śledztwie, to kwota rzędu 33 milionów złotych" - podsumowała prokurator Aneta Góźdź.

W sprawie zarzut usłyszał również mieszkaniec Grójca Kamil N., który przechowywał w wynajętym pomieszczeniu gospodarczym urządzenia służące do produkcji substancji psychotropowych.

Opracował Dariusz Gałązka