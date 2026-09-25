Okolice Śledztwo po pożarze stacji bazowej Starlink. "Uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych"

Pożar stacji Starlinków. Siemoniak: z wysokim prawdopodobieństwem uważamy to za celowe podpalenie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej poinformował, że śledztwo wszczął prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Dotyczy "działania w dniu 23 września 2026 r. w miejscowości Wola Krobowska na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i dokonania aktu dywersji oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym poprzez spowodowanie pożaru na terenie naziemnej stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink, co skutkowało spowodowaniem szkody w mieniu w wielkich rozmiarach".

"Na rzecz obcego wywiadu"

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że pożar był wynikiem podpalenia.

"W tej sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Celem ich działania było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej" - dodał prokurator Nowak.

Nikomu nie postawiono zarzutów

Prokuratorzy 24 września wykonywali m.in. oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchiwali też świadków. Czynności te były realizowane wspólnie z funkcjonariuszami ABW i CBŚP.

Postępowanie jest prowadzone w sprawie. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów.

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Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, delegaturze w Radomiu oraz Centralnemu Biuru Śledczemu Policji, zarządowi w Radomiu.

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W środę wieczorem doszło do pożaru naziemnej stacji Starlinków w powiecie grójeckim na Mazowszu. - Dotychczasowe ustalenia w kwestii pożaru naziemnej stacji Starlinków w powiecie grójeckim, w szczególności z monitoringu, dają nam dowód na to, że to było podpalenie - powiedział w piątek wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.