Podczas lądowania mały samolot przewrócił się na dach

Awaryjne lądowanie małego samolotu w Woli Krakowiańskiej (powiat pruszkowski). - Awionetka wywróciła się na dach podczas podejścia do lądowania - informuje straż pożarna. Do wypadku doszło na niewielkim, prywatnym lądowisku.

O zdarzeniu informuje reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz: - W miejscowości Wola Krakowiańska w powiecie pruszkowskim mały samolot przewrócił się na dach podczas próby lądowania. Do zdarzenia doszło na ulicy Luksusowej, gdzie znajduje się prywatne lądowisko dla samolotów.

Jak podaje z kolei Karol Kroć z pruszkowskiej straży pożarnej, informacja o zdarzeniu wpłynęła do służb około godziny 19. - Awionetka wywróciła się podczas podejścia do lądowania. Miało to miejsce na małym, prywatnym lądowisku dla samolotów ultralekkich. Dwie osoby, które leciały samolotem, samodzielnie opuściły pokład przed przybyciem naszych jednostek na miejsce. Nasze działania polegały głównie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wstępnej ocenie stanu osób, które leciały samolotem - przekazał nam Kroć.