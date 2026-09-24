Pożar przy stacji Starlink. "Nie możemy wykluczyć akcji sabotażowej"
- Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu. To infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy - m.in. Ukrainie.
- Wicepremier Krzysztof Gawkowski dla TVN24: Mamy do czynienia z podpaleniem. To modus operandi rosyjskich służb i kolejny element wojny hybrydowej
- Wyłączenie takich stacji spowodowałoby przerwy w dostawach internetu, a co za tym idzie również zakłócenia w działaniu m.in. bankomatów - powiedział Gawkowski
- Na miejscu pracują funkcjonariusze ABW, powiadomiono też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Informacja o pożarze wpłynęła do strażaków z komendy powiatowej w Grójcu kilka minut po godzinie 21.
- Doszło do pożaru przy instalacji antenowej firmy teleinformatycznej. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. Ogień został ugaszony. Dalsze czynności na miejscu prowadziła policja - poinformował młodszy kapitan Michał Maroszek z Komendy Powiatowej PSP w Grójcu.
Po dojeździe na miejsce, strażacy zastali pożar obudowy skrzynki zasilającej.
W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.
Media: pożar na terenie stacji bazowej Starlink
Jak poinformowała stacja RMF FM, pożar wybuchł na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink. To infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy - m.in. Ukrainie.
Rozgłośnia podała, że o pożarze została powiadomiona Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji.
Do sprawy lakonicznie odniósł się w programie "Jeden na jeden" w TVN24 rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka.
- Każda tego typu sprawa musi być sprawdzona przez służby - powiedział.
"Modus operandi rosyjskich służb"
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział na antenie TVN24, że "nie można wykluczyć akcji sabotażowej".
- Mamy do czynienia z podpaleniem, które miało mieć wpływ na infrastrukturę krytyczną oraz infrastrukturę wpływającą na to, czy działa internet - powiedział.
Są to - jak stwierdził Gawkowski - działania wskazywane jako modus operandi rosyjskich służb, które planują w Polsce sabotaże.
"Bezpieczeństwo internetowe również dla Ukrainy"
Wicepremier wyjaśnił, że operatorem stacji jest firma Exatel. To państwowy operator telekomunikacyjny, który jest jednym z tych elementów zapewniających bezpieczeństwo internetowe, dostarczających internet przez Polskę, również dla Ukrainy.
Gawkowski wskazał, że wyłączenie takich stacji spowodowałoby przerwy w dostawach internetu, a co za tym idzie również zakłócenia w działaniu m.in. bankomatów.
- Jest to kolejny element wojny hybrydowej, z którą się mierzymy – zaznaczył minister.
Funkcjonariusze ABW weryfikują zebrane informaje
Na miejscu pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, powiadomiono też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
- W tej chwili prowadzone są działania, aby stacja pracowała w normalnym, nieprzerwanym trybie - powiedział Gawkowski.
- Funkcjonariusze ABW są na miejscu. Weryfikują wszystkie informacje, które zostały tam do tej pory zebrane – powiedział Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
Zastrzegł, że nie wszystkie podpalenia są aktami dywersji.
- Rozważane i badane są różne wersje tego zdarzenia. Przyczyną takiego pożaru może być: umyślne podpalenie, zwarcie instalacji elektrycznej, może być uderzenie pioruna, ale to zostało wykluczone, bo pogoda jest zupełnie inna. Faktem jest, że pożar rozpoczął się od agregatu – powiedział Dobrzyński.