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Okolice

Pożar przy stacji Starlink. "Nie możemy wykluczyć akcji sabotażowej"

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Wola Krobowska
Gawkowski o pożarze stacji Starlink: mamy do czynienia podpaleniem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mapy Google
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W środę wieczorem przy instalacji antenowej firmy teleinformatycznej w Woli Krobowskiej (Mazowieckie) wybuchł pożar. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział na antenie TVN24, że nie można wykluczyć akcji sabotażowej.
Kluczowe fakty:
  • Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu. To infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy - m.in. Ukrainie.
  • Wicepremier Krzysztof Gawkowski dla TVN24: Mamy do czynienia z podpaleniem. To modus operandi rosyjskich służb i kolejny element wojny hybrydowej
  • Wyłączenie takich stacji spowodowałoby przerwy w dostawach internetu, a co za tym idzie również zakłócenia w działaniu m.in. bankomatów - powiedział Gawkowski
  • Na miejscu pracują funkcjonariusze ABW, powiadomiono też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Informacja o pożarze wpłynęła do strażaków z komendy powiatowej w Grójcu kilka minut po godzinie 21.

- Doszło do pożaru przy instalacji antenowej firmy teleinformatycznej. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. Ogień został ugaszony. Dalsze czynności na miejscu prowadziła policja - poinformował młodszy kapitan Michał Maroszek z Komendy Powiatowej PSP w Grójcu.

Po dojeździe na miejsce, strażacy zastali pożar obudowy skrzynki zasilającej. 

W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.

Media: pożar na terenie stacji bazowej Starlink

Jak poinformowała stacja RMF FM, pożar wybuchł na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink. To infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy - m.in. Ukrainie.

Rozgłośnia podała, że o pożarze została powiadomiona Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji.

Do sprawy lakonicznie odniósł się w programie "Jeden na jeden" w TVN24 rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka.

- Każda tego typu sprawa musi być sprawdzona przez służby - powiedział.

"Modus operandi rosyjskich służb"

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział na antenie TVN24, że "nie można wykluczyć akcji sabotażowej".

- Mamy do czynienia z podpaleniem, które miało mieć wpływ na infrastrukturę krytyczną oraz infrastrukturę wpływającą na to, czy działa internet - powiedział.

Są to - jak stwierdził Gawkowski - działania wskazywane jako modus operandi rosyjskich służb, które planują w Polsce sabotaże.

Gawkowski: to pokazuje, jak dzisiaj będą walczyć Rosjanie. Chcą paraliżować
Źródło: TVN24

"Bezpieczeństwo internetowe również dla Ukrainy"

Wicepremier wyjaśnił, że operatorem stacji jest firma Exatel. To państwowy operator telekomunikacyjny, który jest jednym z tych elementów zapewniających bezpieczeństwo internetowe, dostarczających internet przez Polskę, również dla Ukrainy.

Gawkowski wskazał, że wyłączenie takich stacji spowodowałoby przerwy w dostawach internetu, a co za tym idzie również zakłócenia w działaniu m.in. bankomatów.

- Jest to kolejny element wojny hybrydowej, z którą się mierzymy – zaznaczył minister.

Funkcjonariusze ABW weryfikują zebrane informaje

Na miejscu pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, powiadomiono też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

- W tej chwili prowadzone są działania, aby stacja pracowała w normalnym, nieprzerwanym trybie - powiedział Gawkowski.

- Funkcjonariusze ABW są na miejscu. Weryfikują wszystkie informacje, które zostały tam do tej pory zebrane – powiedział Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Zastrzegł, że nie wszystkie podpalenia są aktami dywersji.

- Rozważane i badane są różne wersje tego zdarzenia. Przyczyną takiego pożaru może być: umyślne podpalenie, zwarcie instalacji elektrycznej, może być uderzenie pioruna, ale to zostało wykluczone, bo pogoda jest zupełnie inna. Faktem jest, że pożar rozpoczął się od agregatu – powiedział Dobrzyński.

Źródło: tvnwarszawa.pl, RMF FM, PAP
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Straż pożarna
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