Okolice Przewrócił się słup, pracownik trafił do szpitala Magdalena Gruszczyńska |

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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Do wypadku doszło w miejscowości Wola Gołkowska, na ulicy Turystycznej, przy skrzyżowaniu z Jemioły. Na miejscu interweniowały cztery zastępy straży pożarnej. Strażacy otrzymali zgłoszenie o przewróceniu słupa wysokiego napięcia.

- Słup przewrócił się podczas wykonywania prac konserwacyjnych. Jeden z pracowników w w momencie zdarzenia był na tym słupie - poinformował sekc. Patryk Misiek ze straży pożarnej w Piasecznie.

Jak przekazał strażak, jako pierwszy na miejsce zdarzenia przybył zespół ratownictwa medycznego, który udzielił pomocy poszkodowanemu.

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

- Został on zabrany helikopterem Lotniczego pogotowia Ratunkowego do szpitala. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Podczas prac konserwacyjnych na tym słupie, napięcie było odłączone - dodał Misiek.

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Policyjne oględziny

Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 12.20.

Na miejscu czynności pracują technik i policjanci z wydziału dochodzeniowo śledczego. Prowadzą oględziny miejsca zdarzenia.