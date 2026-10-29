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Okolice

Przewrócił się słup, pracownik trafił do szpitala

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Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
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Pod Piasecznem doszło do wypadku podczas wykonywania prac konserwacyjnych. Przewrócił się słup wysokiego napięcia. Poszkodowany został 27-letni pracownik. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do szpitala.

Do wypadku doszło w miejscowości Wola Gołkowska, na ulicy Turystycznej, przy skrzyżowaniu z Jemioły. Na miejscu interweniowały cztery zastępy straży pożarnej. Strażacy otrzymali zgłoszenie o przewróceniu słupa wysokiego napięcia.

- Słup przewrócił się podczas wykonywania prac konserwacyjnych. Jeden z pracowników w w momencie zdarzenia był na tym słupie - poinformował sekc. Patryk Misiek ze straży pożarnej w Piasecznie.

Jak przekazał strażak, jako pierwszy na miejsce zdarzenia przybył zespół ratownictwa medycznego, który udzielił pomocy poszkodowanemu.

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

- Został on zabrany helikopterem Lotniczego pogotowia Ratunkowego do szpitala. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Podczas prac konserwacyjnych na tym słupie, napięcie było odłączone - dodał Misiek.

Policyjne oględziny

Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 12.20.

Na miejscu czynności pracują technik i policjanci z wydziału dochodzeniowo śledczego. Prowadzą oględziny miejsca zdarzenia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicjaStraż pożarna
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