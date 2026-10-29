Przewrócił się słup, pracownik trafił do szpitala
Do wypadku doszło w miejscowości Wola Gołkowska, na ulicy Turystycznej, przy skrzyżowaniu z Jemioły. Na miejscu interweniowały cztery zastępy straży pożarnej. Strażacy otrzymali zgłoszenie o przewróceniu słupa wysokiego napięcia.
- Słup przewrócił się podczas wykonywania prac konserwacyjnych. Jeden z pracowników w w momencie zdarzenia był na tym słupie - poinformował sekc. Patryk Misiek ze straży pożarnej w Piasecznie.
Jak przekazał strażak, jako pierwszy na miejsce zdarzenia przybył zespół ratownictwa medycznego, który udzielił pomocy poszkodowanemu.
- Został on zabrany helikopterem Lotniczego pogotowia Ratunkowego do szpitala. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Podczas prac konserwacyjnych na tym słupie, napięcie było odłączone - dodał Misiek.
Policyjne oględziny
Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 12.20.
Na miejscu czynności pracują technik i policjanci z wydziału dochodzeniowo śledczego. Prowadzą oględziny miejsca zdarzenia.