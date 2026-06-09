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Zarzuty dla kierownika pociągu po wypadku 17-letniego Dominika

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Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
Wciągnięty pod pociąg 17-latek wyszedł ze szpitala. Czeka go długa rehabilitacja
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: OSP Jedlińsk
Kierownik pociągu Kolei Mazowieckich usłyszał zarzuty spowodowania wypadku w ruchu lądowym - poinformowała we wtorek radomska prokuratura. W wyniku wypadku 17-letnik Dominik stracił obie nogi oraz część dłoni.

Jak przekazała we wtorek prokurator Aneta Góźdź, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu, prokurator zarzucił kierownikowi pociągu nie tylko spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, ale także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia dwojga pasażerów, to jest kobiety i jej kilkumiesięcznego dziecka.

"Niedopełnienie obowiązków"

Jak uzupełnił prokurator Robert Bińczak, który prowadzi śledztwo, zarzuty zostały zakwalifikowane z artykułów 177 paragraf 2 i 160 paragraf 2 Kodeksu karnego.

- Jednym czynem podejrzany naraził i spowodował skutki u Dominika H., opisane jako ciężkie, trwałe kalectwo. Natomiast przebieg tego zdarzenia dawał prokuratorowi podstawy do tego, aby stwierdzić, że zachowanie podejrzanego stwarzało również realne zagrożenie dla matki wysiadającej z wózkiem z tego pociągu - powiedział prokurator.

Stwierdził, że to zachowanie polegało na "niedopełnieniu obowiązków". - Kierownik pociągu, bo taką funkcję pełnił podejrzany, ma obowiązek opieki nad pasażerami. Polega on na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg stanie i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Wymiana pasażerów ma dwie fazy: wsiadanie i wysiadanie. Kierownik pociągu zaniedbał te obowiązki. Nienależycie obserwował peron, mimo że nie było na nim szczególnego ruchu. Nikt nie wsiadał i nikt nie wysiadał, oprócz tych trzech osób. Nie uprzedził pasażerów sygnałem gwizdka i przedwcześnie, kiedy Dominik i matka z dzieckiem jeszcze wysiadali, nadał sygnał do maszynisty, aby ten mógł wprowadzić pociąg w ruchu - wyjaśnił Bińczak.

Po podejrzanego przyjechała karetka

Prokurator dodał, że czynności z udziałem kierownika pociągu przebiegały w sposób niestandardowy. Podejrzany usłyszał zarzut, ale się do niego nie odniósł. - Stwierdził, że jest pod wpływem leków i go nie rozumie. Próba ponownego przeczytania mu zarzutu okazała się bezskuteczna. Podejrzany stwierdził, że "widzi mnie wręcz jak przez szybę". To było w obecności jego obrońcy. Konieczne było wezwanie pomocy medycznej - przekazał przedstawiciel prokuratury.

Meżczyzna został przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy.

Prokurator przyznał, że były planowane środki zapobiegawcze wobec niego, ale ze względu na przerwane czynności z jego udziałem, nie zostały zastosowane.

- Najpierw prokurator musi poznać stanowisko podejrzanego, czy się przyznaje, czy okazuje skruchę, jak ocenia swoje zachowanie. Natomiast dziś był w takim stanie emocjonalnym, że nie mógł się odnieść do zrozumienia zarzutu. W związku z tym trzeba będzie tę czynność powtórzyć i zapytać się, jakie jest jego stanowisko. Wtedy prokurator zdecyduje, czy i ewentualnie jakich środków zapobiegawczych użyć - dodał Bińczak.

48-letni Marcin W. pracował jako kierownik pociągu od trzech lat. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

"Straszne wspomnienie". 17-letni Dominik opowiedział o wypadku
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"Straszne wspomnienie". 17-letni Dominik opowiedział o wypadku

Pomagał kobiecie z wózkiem

Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego w Woli Bierwieckiej pod Radomiem. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu nieznajomej kobiecie z wózkiem dziecięcym. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi pociągu przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się pomiędzy pociąg a peron. W wyniku wypadku chłopak stracił nogi i część dłoni, walka o jego życie trwała wiele dni.

24 nieprawidłowości i postępowanie administracyjne

Po wypadku Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę w Kolejach Mazowieckich. Odbyła się ona bez uprzedniego zawiadomienia przewoźnika. UTK wypunktował 24 nieprawidłowości: dotyczą między innymi "braku właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, braku właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę w trakcie rozruchu pociągu". Prezes UTK stwierdził także, że rozmowy z wykorzystaniem "urządzeń radiołączności" były niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskazał także na brak "synchronizacji urządzeń" w zakresie czasu wystąpienia zdarzenia oraz braku właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej.

Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne wobec Kolei Mazowieckich w sprawie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa transportu kolejowego. "Chodzi przede wszystkim o nieprawidłowy nadzór nad procesem wymiany pasażerskiej" - wyjaśnił Tomasz Frankowski, rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego, w mailu do reporterki TVN24.

17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich
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17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich

Zastrzeżenia Kolei Mazowieckich

Jak poinformował Frankowski, Koleje Mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli UTK.

W środę, 3 czerwca, Koleje Mazowieckie wydały oświadczenie w sprawie ustaleń kontrolerów. "W związku z zakończeniem czynności kontrolnych przez Urząd Transportu Kolejowego dotyczących okoliczności wypadku z dnia 14 lutego br. w Woli Bierwieckiej i przedstawieniem protokołu kontroli, (...) 'Koleje Mazowieckie-KM' sp. z o.o. oświadcza, iż skorzystała z przysługującego jej prawa i odmówiła podpisania przedmiotowego dokumentu" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Donatę Nowakowską, dyrektor biura rzecznika prasowego Kolei Mazowieckich.

Jak zaznaczyła Nowakowska, powyższa decyzja jest podyktowana faktem, iż spółka KM zgłosiła szereg zastrzeżeń do stwierdzeń zawartych w protokole pokontrolnym.

"Prezes UTK rozpatrzył zgłoszone zastrzeżenia, jednak większość z nich nie została uwzględniona" - zaznaczył z kolei Frankowski.

Nadal toczy się postępowanie administracyjne wobec Kolei Mazowieckich w sprawie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

"Spółka KM na bieżąco przedkłada wyjaśnienia oraz dowody, co stanowi właściwą ścieżkę do pełnego i obiektywnego wyjaśnienia sprawy" - podała Donata Nowakowska w oświadczeniu.

"Dostał od losu drugą szansę". Dominika czeka długa droga
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"Dostał od losu drugą szansę". Dominika czeka długa droga

Aleksandra Kąkol
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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieKoleje MazowieckieKolejpociągi
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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