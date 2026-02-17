Wypadek wydarzył się w sobotę przed południem na przystanku kolejowym w miejscowości Wola Bierwiecka (okolice Radomia). Według relacji mediów, chłopak wyniósł pasażerce wózek z pociągu na peron. Po chwili chciał do niego wrócić.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 17-latek pomagał wysiąść z pociągu innej osobie. Kiedy wsiadał z powrotem drzwi pociągu przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i poszkodowany dostał się pomiędzy pociąg i peron - poinformowała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
17-latek w stanie ciężkim został zabrany do szpitala. - Maszynista był trzeźwy - powiedziała Jaśkiewicz.
Przyczyny wypadku bada komisja
W wypadku brał udział pociąg Kolei Mazowieckich relacji Radom Główny-Warszawa Gdańska.
- W tej sprawie jest prowadzone szczegółowe postępowanie wyjaśniające, zarówno wewnątrz spółki zgodnie z obowiązującymi procedurami, jak również w ramach specjalnie powołanej komisji badania wypadków kolejowych z udziałem przedstawiciela infrastruktury (PKP PLK - red.). Na tę chwilę przyczyna wypadku nie została jeszcze ustalona - przekazała nam Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.
Apel o oddawanie krwi
Druhowie z lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszynie i Jedlińsku przekazali informację z apelem o oddawanie krwi dla poszkodowanego 17-latka.
"Zwracamy się z ogromna prośbą do wszystkich znajomych bliższych i dalszych o oddanie krwi z dopiskiem 'Dominik Hołuj oddział OIOM Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. zo.o. ul Juliana Aleksandrowicza 5 Radom', który ucierpiał w wypadku kolejowym niosąc pomoc" - piszą w mediach społecznościowych strażacy z OSP Dobieszyn.
Autorka/Autor: Dariusz Gałązka/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Jedlińsk