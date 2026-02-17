Logo TVN Warszawa
Pomagał wysiąść innej osobie z pociągu, przytrzasnęły go drzwi. 17-latek w ciężkim stanie

Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
Do zdarzenia doszło w powiecie radomskim
Źródło: Google Earth
W Woli Bierwieckiej (Mazowieckie) 17-latek został wciągnięty pomiędzy peron a pociąg. Z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. W sieci pojawił się apel o oddawanie krwi dla poszkodowanego.

Wypadek wydarzył się w sobotę przed południem na przystanku kolejowym w miejscowości Wola Bierwiecka (okolice Radomia). Według relacji mediów, chłopak wyniósł pasażerce wózek z pociągu na peron. Po chwili chciał do niego wrócić.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 17-latek pomagał wysiąść z pociągu innej osobie. Kiedy wsiadał z powrotem drzwi pociągu przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i poszkodowany dostał się pomiędzy pociąg i peron - poinformowała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

17-latek w stanie ciężkim został zabrany do szpitala. - Maszynista był trzeźwy - powiedziała Jaśkiewicz.

Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
Źródło: OSP Jedlińsk

Przyczyny wypadku bada komisja

W wypadku brał udział pociąg Kolei Mazowieckich relacji Radom Główny-Warszawa Gdańska.

- W tej sprawie jest prowadzone szczegółowe postępowanie wyjaśniające, zarówno wewnątrz spółki zgodnie z obowiązującymi procedurami, jak również w ramach specjalnie powołanej komisji badania wypadków kolejowych z udziałem przedstawiciela infrastruktury (PKP PLK - red.). Na tę chwilę przyczyna wypadku nie została jeszcze ustalona - przekazała nam Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.

Apel o oddawanie krwi

Druhowie z lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszynie i Jedlińsku przekazali informację z apelem o oddawanie krwi dla poszkodowanego 17-latka.

"Zwracamy się z ogromna prośbą do wszystkich znajomych bliższych i dalszych o oddanie krwi z dopiskiem 'Dominik Hołuj oddział OIOM Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. zo.o. ul Juliana Aleksandrowicza 5 Radom', który ucierpiał w wypadku kolejowym niosąc pomoc" - piszą w mediach społecznościowych strażacy z OSP Dobieszyn.

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Jedlińsk

WypadkiKolej
