Wypadek wydarzył się w sobotę przed południem na przystanku kolejowym w miejscowości Wola Bierwiecka (okolice Radomia). Według relacji mediów, chłopak wyniósł pasażerce wózek z pociągu na peron. Po chwili chciał do niego wrócić.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 17-latek pomagał wysiąść z pociągu innej osobie. Kiedy wsiadał z powrotem drzwi pociągu przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i poszkodowany dostał się pomiędzy pociąg i peron - poinformowała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

17-latek w stanie ciężkim został zabrany do szpitala. - Maszynista był trzeźwy - powiedziała Jaśkiewicz.

Przyczyny wypadku bada komisja

W wypadku brał udział pociąg Kolei Mazowieckich relacji Radom Główny-Warszawa Gdańska.

- W tej sprawie jest prowadzone szczegółowe postępowanie wyjaśniające, zarówno wewnątrz spółki zgodnie z obowiązującymi procedurami, jak również w ramach specjalnie powołanej komisji badania wypadków kolejowych z udziałem przedstawiciela infrastruktury (PKP PLK - red.). Na tę chwilę przyczyna wypadku nie została jeszcze ustalona - przekazała nam Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.

Apel o oddawanie krwi

Druhowie z lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszynie i Jedlińsku przekazali informację z apelem o oddawanie krwi dla poszkodowanego 17-latka.

"Zwracamy się z ogromna prośbą do wszystkich znajomych bliższych i dalszych o oddanie krwi z dopiskiem 'Dominik Hołuj oddział OIOM Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. zo.o. ul Juliana Aleksandrowicza 5 Radom', który ucierpiał w wypadku kolejowym niosąc pomoc" - piszą w mediach społecznościowych strażacy z OSP Dobieszyn.