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Okolice

17-letni Dominik stracił nogi w wypadku. Koleje Mazowieckie podważają wyniki kontroli

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W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
Wciągnięty pod pociąg 17-latek wyszedł ze szpitala. Czeka go długa rehabilitacja
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Facebook/Damian Żurawski
Koleje Mazowieckie nie podpisały protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego po tragicznym wypadku pod Radomiem, w wyniku którego 17-letni Dominik stracił nogi. Jak spółka zaznaczyła w komunikacie przesłanym do mediów, decyzja ta wynika z zastrzeżeń Kolei Mazowieckich do zarzutów zawartych w protokole pokontrolnym.

Do wypadku doszło 14 lutego w Woli Bierwieckiej pod Radomiem. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu innej osobie. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi pociągu przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się pomiędzy pociąg a peron. W wyniku wypadku chłopak stracił nogi i część dłoni, walka o jego życie trwała wiele dni.

24 nieprawidłowości i postępowanie administracyjne

Po wypadku Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę w Kolejach Mazowieckich. Odbyła się ona bez uprzedniego zawiadomienia przewoźnika. UTK wypunktował 24 nieprawidłowości: dotyczą między innymi "braku właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, braku właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę w trakcie rozruchu pociągu". Prezes UTK stwierdził także, że rozmowy z wykorzystaniem "urządzeń radiołączności" były niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskazał także na brak "synchronizacji urządzeń" w zakresie czasu wystąpienia zdarzenia oraz braku właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej.

Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne wobec Kolei Mazowieckich w sprawie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa transportu kolejowego. "Chodzi przede wszystkim o nieprawidłowy nadzór nad procesem wymiany pasażerskiej" - wyjaśnił Tomasz Frankowski, rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego, w mailu do reporterki TVN24.

17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich
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17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich

Zastrzeżenia Kolei Mazowieckich i niepodpisanie protokołu

Jak poinformował Frankowski, Koleje Mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli UTK.

W środę, 3 czerwca, Koleje Mazowieckie wydały oświadczenie w sprawie ustaleń kontrolerów. "W związku z zakończeniem czynności kontrolnych przez Urząd Transportu Kolejowego dotyczących okoliczności wypadku z dnia 14 lutego br. w Woli Bierwieckiej i przedstawieniem protokołu kontroli, (...) 'Koleje Mazowieckie-KM' sp. z o.o. oświadcza, iż skorzystała z przysługującego jej prawa i odmówiła podpisania przedmiotowego dokumentu" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Donatę Nowakowską, dyrektor biura rzecznika prasowego Kolei Mazowieckich.

Jak zaznaczyła Nowakowska, powyższa decyzja jest podyktowana faktem, iż spółka KM zgłosiła szereg zastrzeżeń do stwierdzeń zawartych w protokole pokontrolnym.

"Prezes UTK rozpatrzył zgłoszone zastrzeżenia, jednak większość z nich nie została uwzględniona" - zaznaczył z kolei Frankowski.

Nadal toczy się postępowanie administracyjne wobec Kolei Mazowieckich w sprawie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

"Spółka KM na bieżąco przedkłada wyjaśnienia oraz dowody, co stanowi właściwą ścieżkę do pełnego i obiektywnego wyjaśnienia sprawy" - podała Donata Nowakowska w oświadczeniu.

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- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
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Źródło: tvnwarszawa.pl, TVN24
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieKoleje MazowieckieKolejpociągi
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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