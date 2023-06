Pocisk wsadzili do garnka, później podpalili. Mieszkańcy informowali o ogromnym huku, trzy osoby zatrzymane

W niedzielę mieszkańcy powiadomili służby o ogromnych huku pochodzącym z okolic lasu w miejscowości Wojsławice. Na miejsce skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli miejsce wybuchu przed dostępem osób postronnych. Wspólnie z żołnierzami i strażakami prowadzili czynności na miejscu. We wtorek informowaliśmy o zatrzymaniu dwóch mężczyzn - w wieku 29 i 33 lat - którzy doprowadzili do eksplozji. Jak się okazało, mężczyźni znaleźli pocisk w lesie. - Włożyli go do metalowego garnka, polali łatwopalną substancją i podpalili. Moment ten nagrali telefonem. Palący się pocisk zostawili, a sami poszli do domów - przekazywała policja.