Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

"Woda kapie jak krew z nosa". Problem ma nie tylko największa wieś w Polsce

|
Problem z ciśnieniem wody występuje w kilku miejscowościach
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Drastycznie niskie ciśnienie wody w kranach spędza sen z powiek nie tylko mieszkańcom podwarszawskiego Józefosławia. Problem dotyka też Piaseczno oraz inne ościenne miejscowości. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji potwierdza, że kłopoty z wydajnością ma kilka okolicznych stacji uzdatniania wody.

W tym tygodniu informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, o problemach z ciśnieniem wody największej wsi w Polsce, czyli w podwarszawskim Józefosławiu. Miejscowość zamieszkuje około 14 tysięcy osób. Od pewnego czasu jej mieszkańcy podnoszą alarm, że woda z kranów, szczególnie wieczorami, prawie w ogóle nie leci. "Kapie jak krew z nosa" - żalą się.

Władze powiatu piaseczyńskiego przyczyn problemu upatrują m.in. w suszy hydrologicznej. Z kolei według mieszkańców winne są kolejne bloki, na których budowę pozwolenia ochoczo wydają urzędnicy. "Od lat dopuszczają patodeweloperkę na terenach, które nie mają odpowiednio przystosowanej infrastruktury, w tym wodociągowej" - podkreśla jeden z mieszkańców komentujący sytuację na grupie sąsiedzkiej w mediach społecznościowych.

"Żart, który trwa już kilka lat". Brakuje wody na prysznic i pranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Żart, który trwa już kilka lat". Brakuje wody na prysznic i pranie

Katarzyna Kędra

Problem w Piasecznie i miastach ościennych

Tymczasem kłopoty z wodą ma nie tylko gęsto zabudowany Józefosław. To już jest problem, który "rozlał się" na znacznie większy obszar. Informacje o drastycznie niskim ciśnieniu w kranach docierają z części Piaseczna, Zalesia Dolnego, czy Gołkowa.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Piaseczno jest świadome problemu i tłumaczy, z czego on aktualnie - w ich ocenie - wynika. "W związku ze znaczącym wzrostem zapotrzebowania na wodę oraz ograniczoną wydajnością stacji uzdatniania wody 'Zalesie Dolne', dochodzi do spadków ciśnienia w sieci wodociągowej. Dotyczy to w szczególności miejscowości Kamionka, Gołków oraz części Piaseczna położonej po zachodniej stronie torów kolejowych linii nr 8" - informuje PWiK Piaseczno.

Powiatowe służby wodociągowe chcą zmniejszyć obszar zasilania tej stacji i przekierować w jej rejon wody ze stacji przy ulicy Żeromskiego w Piasecznie. "Działania te pozwolą na stabilizację ciśnienia w sieci wodociągowej" - zapewnia PWiK.

"Dokładamy wszelkich starań"

Wodociągowcy wskazują, że kłopoty z wydajnością ma również stacja w Bobrowcu. "Gmina Piaseczno prowadzi inwestycje dotyczącą przedłużenia ul. Bobrowickiej w Bobrowcu i Bąkówce. Wybudowana sieć wodociągowa ma zasilić m.in. Bobrowiec w wodę w sytuacjach jej niedoborów z innych źródeł np. SUW Mieszkowo" - wyjaśniają w komunikacie.

Sytuacji nie poprawia również trwająca modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Głoskowie, która zaopatruje w wodę mieszkańców Baszkówki i Gołkowa.

"Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić prawidłowe funkcjonowanie systemu oraz unormować ciśnienie w sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno" - zapewniają wodociągowcy. Jednocześnie apelują o "racjonalne gospodarowanie wodą oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych do niezbędnego minimum".

Problem z ciśnieniem wody występuje w kilku miejscowościach
Problem z ciśnieniem wody występuje w kilku miejscowościach
Źródło: Google Maps

Nowa stacja za dwa lata

W tym tygodniu, w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno pytaliśmy, jak włodarze zamierzają poradzić sobie z tym problemem na dłuższą metę. Rzeczniczka prasowa Joanna Ferlian-Tchórzewska odpowiedziała, że od 2021 roku gmina pracuje nad realizacją "własnego ujęcia i stacji uzdatniania". Na razie jednak budowa jest na etapie "intensywnych przygotowań".

"Prace projektowe powinny się zakończyć w tym roku, rozpocznie się też wiercenie studni. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można rozpocząć budowę pełnej infrastruktury do uzdatniania wody" - zapowiedziała rzeczniczka.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, stacja uzdatniania wody zacznie działać w 2028 roku. "Ta stacja powinna ustabilizować sytuację w północnych, najgęściej zaludnionych rejonach gminy Piaseczno" - podsumowała przedstawicielka urzędu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Susza w Kampinosie. Dyrekcja wprowadza restrykcje

Susza w Kampinosie. Dyrekcja wprowadza restrykcje

Urzędnicy proszą o oszczędzanie wody

Urzędnicy proszą o oszczędzanie wody

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Udostępnij:
Tagi:
Wodasusza
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Symboliczne upamiętnienie zamordowanej pracowniczki UW
"To drzewo nie pozwoli nam zapomnieć o pani Małgorzacie"
Śródmieście
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Tunel do Dworca Zachodniego już z szynami tramwajowymi
Ochota
Michał Olszewski podczas sesji Rady Warszawy w 2024 roku
Atomowy transfer byłego wiceprezydenta Warszawy
Śródmieście
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Rodzina zamordowanej portierki chce podważyć opinię biegłych
Śródmieście
Porsche zostało odholowane na policyjny parking
Miał dwa promile i dzieci w aucie. Straci Porsche
Tragiczny pożar w strzelnicy na Ursynowie
Tragiczny pożar strzelnicy. Zmarł piąty pracownik ekipy remontowej
Ursynów
Alkomat, policja (zdjęcie ilustracyjne)
Kolega "uczył" ją prowadzić auto. Miała trzy promile
Praga Północ
Stacja metra Kabaty
Awaria systemu sterowania w metrze
Ursynów
Krakowiaków i Działkowa do remontu
Są dziurawe i popękane. Przejdą remont
Włochy
Kampinoski Park Narodowy
Susza w Kampinosie. Dyrekcja wprowadza restrykcje
Mężczyzna został zatrzymany
Wyszedł na wolność w styczniu, w maju usłyszał 8 zarzutów. Recydywista przed sądem
W zoo urodziła się alpaka
Narodziny w zoo. Mała alpaka czeka na imię
Praga Północ
Poznański Helmut na wakacjach w Warszawie
Poznański Helmut na wakacje przyjechał do Warszawy
Komunikacja
BUWBAR - nowa przestrzeń gastronomiczna na Uniwersytecie Warszawskim
Miała być tania stołówka, jest premium food hall. Burza wokół lokalu na UW
Klaudia Kamieniarz, Mateusz Mżyk
Rowerzysta zmarł po potrąceniu
Wstrząsające ustalenia śledczych po tragicznej śmierci 17-letniego rowerzysty
Kierująca zaparkowała na przejściu dla pieszych
Zaparkowała na przejściu dla pieszych. Nie miała prawa jazdy
Wawer
Lotnisko Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Ewakuacja na Lotnisku Chopina
Włochy
Śmiertelny wypadek w Przasnyszu
Auto uderzyło w drzewo. Kierowca i pasażer nie żyją
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Dwa ciała na Żoliborzu. Jedno w mieszkaniu, drugie przed budynkiem. Śledztwo
Żoliborz
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
"Żart, który trwa już kilka lat". Brakuje wody na prysznic i pranie
Katarzyna Kędra
Kilkudniowy łoszak znaleziony na posesji pod Sochaczewem
Znalazł łoszaka na posesji. Zwierzę nie mogło stanąć na nogach
Białołęcka pod wodą
Brakuje chodników i drogi rowerowej, po deszczu ulica zamienia się w jezioro. Wreszcie remont
Białołęka
Stanisław Aronson
Słynny żołnierz Kedywu skończył 101 lat
Wola
Celnicy wykryli ponad 50 kg marihuany
W paczkach z ubraniami znaleźli kontrabandę
Obaj motocykliści nie mieli uprawnień
Zatrzymała go drogówka, o pomoc poprosił kolegę. Obaj wrócili pieszo
Mokotów
Targówek we wczesnych latach 60. XX wieku
75 lat temu Warszawa stała się trzy razy większa
Targówek
samolot sklejka
Rozbił się samolot gaśniczy. "Raptownie było widać, jak spada"
TVN24
Start Dromadera z Warszawy
Wystartował z Warszawy, rozbił się pod Biłgorajem. Ostatnie zdjęcia
Bemowo
Policja zatrzymała 25-latka
Nagrywał kobiety w toalecie. Nakryła go pracownica kawiarni
Wola
Uderzył autem w ogrodzenie i uciekł
Pijany, bez prawa jazdy i w kradzionym aucie
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki