Śnieżyca. Na drodze ekspresowej zderzyły się trzy auta i laweta

Zamieć śnieżna w okolicach Mławy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O wypadku poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W rejonie miejscowości Wiśniewo zderzyły się trzy auta i laweta.

Jedna osoba ranna

"Zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy, na węźle Mława Południe wytyczono objazd. Utrudnienie powstało około godz. 14:30. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 2 godz." - poinformowała w komunikacie GDDKiA.

- Ze wstępnych informacji jakie udało mi się na ten moment ustalić, doszło do zderzenia czterech aut w tym lawety na drodze S7 między Mławą a Żurominkiem. Łącznie tymi autami podróżowało sześć osób, jedna z nich została przewieziona do szpitala w Mławie - przekazała mł. asp. Aleksandra Bardońska, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Silny wiatr i opady śniegu

Na miejscu występują bardzo trudne warunki atmosferyczne. Pada śnieg i wieje silny wiatr. - Bardzo silny wiatr nanosi śnieg na obie strony drogi, co powoduje małą widoczność, ograniczoną do kilkudziesięciu metrów. To mogło być przyczyną tego wypadku – relacjonował z okolic Mławy reporter TVN24 Michał Gołębiowski.

Ostrzegł też, że na jezdni jest bardzo ślisko.