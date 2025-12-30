Logo TVN Warszawa
Okolice

Śnieżyca. Na drodze ekspresowej zderzyły się trzy auta i laweta

Zderzenie w okolicy Mławy
Zamieć śnieżna w okolicach Mławy
Źródło: TVN24
W miejscowości Wiśniewo, koło Mławy, na trasie S7 doszło do zderzenia trzech samochodów i lawety. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Warunki pogodowe w tym rejonie są fatalne. Jazdę utrudnia śnieżyca.

O wypadku poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W rejonie miejscowości Wiśniewo zderzyły się trzy auta i laweta.

Jedna osoba ranna

"Zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy, na węźle Mława Południe wytyczono objazd. Utrudnienie powstało około godz. 14:30. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 2 godz." - poinformowała w komunikacie GDDKiA.

- Ze wstępnych informacji jakie udało mi się na ten moment ustalić, doszło do zderzenia czterech aut w tym lawety na drodze S7 między Mławą a Żurominkiem. Łącznie tymi autami podróżowało sześć osób, jedna z nich została przewieziona do szpitala w Mławie - przekazała mł. asp. Aleksandra Bardońska, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Silny wiatr i opady śniegu

Na miejscu występują bardzo trudne warunki atmosferyczne. Pada śnieg i wieje silny wiatr. - Bardzo silny wiatr nanosi śnieg na obie strony drogi, co powoduje małą widoczność, ograniczoną do kilkudziesięciu metrów. To mogło być przyczyną tego wypadku – relacjonował z okolic Mławy reporter TVN24 Michał Gołębiowski. 

Ostrzegł też, że na jezdni jest bardzo ślisko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ile śniegu może spaść w Warszawie

Ile śniegu może spaść w Warszawie

METEO
Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie

Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie

METEO

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: Kontakt24, TVN24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Gosia/Kontakt24

