Okolice Zamknęli autostradę po zderzeniu dwóch aut Klaudia Kamieniarz |

Kolizja na autostradzie A2 w Wiskitkach Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do kolizji doszło po godzinie 8 na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Wiskitki. - To zderzenie z udziałem dwóch samochodów osobowych. Jeden z nich ma rozbity cały przód, natomiast drugi pojazd ma uszkodzony bok - relacjonuje Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Na miejscu interweniowały służby. Jak informuje starszy sierżant Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, nikt nie został poszkodowany.

Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Kierowcy musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. - Przez około godzinę autostrada A2 w kierunku Warszawy była całkowicie zamknięta - mówi nasz reporter.

Rozbite pojazdy stoją na pasie włączeniowym. Po godzinie 9 pozostałe dwa pasy ruchu zostały odblokowane.

OGLĄDAJ: TVN24