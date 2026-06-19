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Okolice

Zamknęli autostradę po zderzeniu dwóch aut

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Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach
Kolizja na autostradzie A2 w Wiskitkach
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Służby zamknęły autostradę A2 w kierunku Warszawy. Powodem utrudnień była kolizja dwóch pojazdów za węzłem Wiskitki. Przez około godzinę przejazd był zablokowany.

Do kolizji doszło po godzinie 8 na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Wiskitki. - To zderzenie z udziałem dwóch samochodów osobowych. Jeden z nich ma rozbity cały przód, natomiast drugi pojazd ma uszkodzony bok - relacjonuje Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Na miejscu interweniowały służby. Jak informuje starszy sierżant Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, nikt nie został poszkodowany.

Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach
Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach
Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach
Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach
Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach
Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Kierowcy musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. - Przez około godzinę autostrada A2 w kierunku Warszawy była całkowicie zamknięta - mówi nasz reporter.

Rozbite pojazdy stoją na pasie włączeniowym. Po godzinie 9 pozostałe dwa pasy ruchu zostały odblokowane.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieWiskitkiAutostrada A2
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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