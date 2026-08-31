Okolice Jechał pod prąd, by ominąć korek po wypadku na A2. Zostanie deportowany Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Wypadek na A2 Źródło wideo: Kontakt24 / KRUAK Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / KRUAK

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Do zatrzymania obywatela Ukrainy doszło w czwartek, 27 sierpnia. Mężczyzna zwrócił uwagę policjantów, którzy pracowali na autostradzie A2 w związku ze zderzeniem pięciu pojazdów. Na jezdni utworzył się wówczas duży zator.

Jak relacjonują żyrardowscy policjanci, kierujący Fiatem 32-latek postanowił wyjechać z korka, poruszając się pod prąd. Z tego powodu został zatrzymany.

Wypadek na trasie A2 (Mazowieckie) Wypadek na trasie A2 (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Piotr Wypadek na trasie A2 (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Piotr

Prowadził mimo sądowego zakazu

"Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami oraz obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów" - informuje młodszy aspirant Julia Szczygielska z żyrardowskiej policji.

32-latek został zatrzymany. Policjanci rozpoczęli wobec niego procedurę związaną z wydaleniem z terytorium Polski. Po zakończeniu policyjnych czynności, mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom straży granicznej.

Policjanci zatrzymali kierowcę jadącego pod prąd na A2 Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

"Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas występowania utrudnień w ruchu. Nie próbujmy omijać zatorów poprzez jazdę pod prąd, poboczem czy pasem awaryjnym. Takie zachowanie może doprowadzić do kolejnego, tragicznego w skutkach zdarzenia" - apeluje mł. asp. Szczygielska.

Wypadek na A2, tuż za węzłem Wiskitki Źródło: Kontakt24 / KRUAK

Skrajna nieodpowiedzialność kierowcy. Podczas gdy służby pracowały przy wypadku, 32-latek jechał pod prąd, próbując ominąć zator. Okazało się, że obywatel Ukrainy miał już cofnięte uprawnienia i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Więcej na naszej stronie https://t.co/p4DXjqcJkX. pic.twitter.com/mDO2USZcnC — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) August 31, 2026 Rozwiń