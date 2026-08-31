Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Jechał pod prąd, by ominąć korek po wypadku na A2. Zostanie deportowany

|
Wypadek na A2, tuż za węzłem Wiskitki 
Wypadek na A2
Źródło wideo: Kontakt24 / KRUAK
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / KRUAK
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policjanci żyrardowskiej drogówki zatrzymali obcokrajowca jadącego pod prąd autostradą A2. Mężczyzna chciał w ten sposób ominąć korek po zderzeniu pięciu aut. Okazało się, że miał cofnięte uprawnienia i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Za złamanie przepisów zostanie deportowany.

Do zatrzymania obywatela Ukrainy doszło w czwartek, 27 sierpnia. Mężczyzna zwrócił uwagę policjantów, którzy pracowali na autostradzie A2 w związku ze zderzeniem pięciu pojazdów. Na jezdni utworzył się wówczas duży zator.

Jak relacjonują żyrardowscy policjanci, kierujący Fiatem 32-latek postanowił wyjechać z korka, poruszając się pod prąd. Z tego powodu został zatrzymany.

Wypadek na trasie A2 (Mazowieckie)

Wypadek na trasie A2 (Mazowieckie)
Wypadek na trasie A2 (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24 / Piotr
Wypadek na trasie A2 (Mazowieckie)
Wypadek na trasie A2 (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24 / Piotr

Prowadził mimo sądowego zakazu

"Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami oraz obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów" - informuje młodszy aspirant Julia Szczygielska z żyrardowskiej policji.

32-latek został zatrzymany. Policjanci rozpoczęli wobec niego procedurę związaną z wydaleniem z terytorium Polski. Po zakończeniu policyjnych czynności, mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom straży granicznej.

Policjanci zatrzymali kierowcę jadącego pod prąd na A2
Policjanci zatrzymali kierowcę jadącego pod prąd na A2
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

"Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas występowania utrudnień w ruchu. Nie próbujmy omijać zatorów poprzez jazdę pod prąd, poboczem czy pasem awaryjnym. Takie zachowanie może doprowadzić do kolejnego, tragicznego w skutkach zdarzenia" - apeluje mł. asp. Szczygielska.

Wypadek na A2, tuż za węzłem Wiskitki 
Wypadek na A2, tuż za węzłem Wiskitki 
Źródło: Kontakt24 / KRUAK
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
TVN24
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24
50 min
DokFoto5 (2)
"Mój tata, seksturysta". Uda się pociągnąć ich do odpowiedzialności?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaŻyrardówWiskitkiAutostrada A2ruch drogowy
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Policjanci zatrzymali 16-latka, który jechał hulajnogą bez kasku (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali go, bo jechał bez kasku. Ma kłopoty z powodu zawartości plecaka
Okolice
Most Grota-Roweckiego w Warszawie
Nocne prace na S8. Będą utrudnienia
Żoliborz
Śmierć na plebanii w Drobinie
Śmierć na plebanii. Były wikariusz odpowie za posiadanie narkotyków
Okolice
Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8
Zderzenie auta i dwóch motocykli. Jedna osoba poważnie ranna
Okolice
Tramwaj na Moście Poniatowskiego
Tramwaje wróciły na Most Poniatowskiego. Ale to nie koniec remontów
Ulice
Uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej w Kościele św. Krzyża
"Wando, Warszawa będzie o Tobie pamiętać"
Śródmieście
Śmiertelny wypadek w gminie Pionki
Motocyklista zginął po zderzeniu z 19-letnim kierowcą
PIONKI
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Ukrył się u znajomej, która "nie ma w zwyczaju otwierać policji"
Wola
morawiecki sklej twitter
Morawiecki pokazał nagranie. "Byłam w szoku, kiedy to zobaczyłam"
Dariusz Gałązka
Tragiczny wypadek skutera i pociągu w Jarzębiej Łące
Jechali skuterem, zderzyli się z pociągiem. Nie żyje 14-latek, 13-latka w szpitalu
Okolice
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Braki w kasie banku i na kontach klientów. Prezes, dyrektorka i kasjerka z zarzutami
Radom
Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
Wypadek na łuku drogi, nie żyje motocyklista. Szukają świadków
Okolice
Kontrole w ramach akcji "Bezpieczny przewóz"
Kontrole przy lotnisku, pięciu kierowców zatrzymanych
Włochy
Śmiertelne potrącenie mężczyzny na stacji PKP Tłuszcz
Wpadł pod pociąg i zginął. Apel policji
Okolice
Przejście przez tory w miejscu niedozwolonym
73 pociągi tylko jednego dnia, a ludzie przechodzą przez tory
Dariusz Gałązka
Uderzyła w stojący autobus i próbowała odjechać
Reakcja świadków, zatrzymane pijane kierujące
Okolice
Tablica była, ale nie było jej widać
Problem z tablicą, przymusowa poprawka przy drodze
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanych
Ostrzelali namioty osób w kryzysie bezdomności
Praga Północ
Wanda Traczyk-Stawska nie żyje
Ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej. Podano szczegóły
Śródmieście
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież
Kieszonkowcy obserwowali kupujących. Nie wiedzieli, że ktoś obserwuje ich
Wola
Miał zakaz pobytu a w mieszkaniu niezarejestrowany kastet
Umożliwili nielegalny pobyt w Polsce setkom cudzoziemców
Okolice
Kobieta uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem banku (zdj. ilustracyjne)
Reklama okazała się pułapką. Oszukana po raz drugi
Okolice
Pijany kierowca wjechał w zamknięty szlaban
Wjechał w opuszczony szlaban, prawo jazdy "kupił w sieci"
Okolice
Wypadek w miejscowości Strachówko
Czołowe zderzenie. Są ranni, w tym dwoje dzieci
Okolice
Dachowanie koło Płońska
Przed samochód wybiegła sarna, 18-latek ranny po dachowaniu
Okolice
Stadion Narodowy, Warszawa
Żużel na Narodowym. Jak dojechać na stadion
Praga Południe
Utrudnienia na kolei (zdj. ilustracyjne)
Uszkodzona trakcja, opóźnione pociągi
Okolice
Tramwajarze zapowiedzieli prace torowe na Pradze Północ
To rozwiązanie usprawni pracę motorniczych, ale po miesiącu utrudnień
Praga Północ
Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Nietrzeźwy 15-latek bez uprawnień i kasku wywrócił się motorowerem
Okolice
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Mogą tam jechać z prędkością do 70 kilometrów na godzinę
Dariusz Gałązka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki