Jechał pod prąd, by ominąć korek po wypadku na A2. Zostanie deportowany
Do zatrzymania obywatela Ukrainy doszło w czwartek, 27 sierpnia. Mężczyzna zwrócił uwagę policjantów, którzy pracowali na autostradzie A2 w związku ze zderzeniem pięciu pojazdów. Na jezdni utworzył się wówczas duży zator.
Jak relacjonują żyrardowscy policjanci, kierujący Fiatem 32-latek postanowił wyjechać z korka, poruszając się pod prąd. Z tego powodu został zatrzymany.
Wypadek na trasie A2 (Mazowieckie)
Prowadził mimo sądowego zakazu
"Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami oraz obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów" - informuje młodszy aspirant Julia Szczygielska z żyrardowskiej policji.
32-latek został zatrzymany. Policjanci rozpoczęli wobec niego procedurę związaną z wydaleniem z terytorium Polski. Po zakończeniu policyjnych czynności, mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom straży granicznej.
"Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas występowania utrudnień w ruchu. Nie próbujmy omijać zatorów poprzez jazdę pod prąd, poboczem czy pasem awaryjnym. Takie zachowanie może doprowadzić do kolejnego, tragicznego w skutkach zdarzenia" - apeluje mł. asp. Szczygielska.