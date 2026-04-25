Okolice Wiózł ciężarną kobietę, uderzył w ciągnik. Oboje byli pijani

W piątek po godzinie 21 na drodze wojewódzkiej nr 570 w Kębłowicach (gmina Czerwińsk nad Wisłą) doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciągnika rolniczego.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 30-letni kierujący ciągnikiem jechał z Naruszewa w kierunku Czerwińska nad Wisłą. W tym samym kierunku poruszał się 31-letni kierowca Opla, który miał w organizmie około dwóch promili alkoholu Mężczyzna przewoził pasażerkę będącą w ciąży, która również była pod wpływem alkoholu - 0,5 promila. Doszło do uderzenia w tył pojazdu rolniczego" - przekazała w mediach społecznościowych policja z Płońska.

Wypadek w miejscowości Kębłowice Źródło: Policja Płońsk

Oddalił się z miejsca zdarzenia

Pasażerka Opla została przewieziona do szpitala. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy gminy Czerwińsk nad Wisłą.

"Z relacji policjantów będących na miejscu wynika, że w chwili ich przyjazdu osoby postronne prowadziły kierującego Oplem na miejsce zdarzenia. Mężczyzna tłumaczył, że nie oddalił się celowo, a jedynie szukał telefonu, który miał wypaść podczas zdarzenia Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu" - informuje płońska policja.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi kara do trzech lat, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywna.

