Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wiózł ciężarną kobietę, uderzył w ciągnik. Oboje byli pijani

|
Wypadek w miejscowości Kębłowice
Marcin Karolewski: widziałem prokuratorów, lekarzy, prawników, umierających z powodu alkoholu
30-latek kierujący samochodem osobowym wjechał w ciągnik rolniczy. Na fotelu pasażera siedziała ciężarna kobieta. Kierowca i pasażerka byli pod wpływem alkoholu.

W piątek po godzinie 21 na drodze wojewódzkiej nr 570 w Kębłowicach (gmina Czerwińsk nad Wisłą) doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciągnika rolniczego.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 30-letni kierujący ciągnikiem jechał z Naruszewa w kierunku Czerwińska nad Wisłą. W tym samym kierunku poruszał się 31-letni kierowca Opla, który miał w organizmie około dwóch promili alkoholu Mężczyzna przewoził pasażerkę będącą w ciąży, która również była pod wpływem alkoholu - 0,5 promila. Doszło do uderzenia w tył pojazdu rolniczego" - przekazała w mediach społecznościowych policja z Płońska.

Źródło: Policja Płońsk

Oddalił się z miejsca zdarzenia

Pasażerka Opla została przewieziona do szpitala. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy gminy Czerwińsk nad Wisłą.

"Z relacji policjantów będących na miejscu wynika, że w chwili ich przyjazdu osoby postronne prowadziły kierującego Oplem na miejsce zdarzenia. Mężczyzna tłumaczył, że nie oddalił się celowo, a jedynie szukał telefonu, który miał wypaść podczas zdarzenia Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu" - informuje płońska policja.

Źródło: Policja Płońsk

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi kara do trzech lat, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk

Udostępnij:
Tagi:
Wypadki
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

