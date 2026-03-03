Ładunek spadł z przyczepki na jezdnię. Tuż przed radiowozem

Ładunek spadł z samochodu Źródło: KPP Garwolin

W sobotę, 28 lutego, po godzinie 8 policjanci grupy SPEED patrolowali drogę wojewódzką 801 w Wildze.

Przed radiowozem jechał samochód z przyczepką, na której przewożone były płyty styropianu. "W pewnym momencie nieodpowiednio zabezpieczony ładunek został poderwany podmuchem powietrza i spadł na jezdnię" - opisała w komunikacie podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Na nagraniu z policyjnej kamery widać dokładnie chwilę, w której elementy ładunku lądują na obu pasach ruchu tuż przed radiowozem.

Policjanci zaznaczyli, że choć nikt nie ucierpiał, sytuacja mogła zakończyć się gwałtownymi manewrami innych kierowców i poważnym zagrożeniem.

Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

Jak przewozić ładunek?

Policjanci przypominają, że obowiązujące regulacje bardzo precyzyjnie określają zasady transportu ładunków. W tym przypadku warto spojrzeć na art. 61 Prawa o ruchu drogowym:

ładunek nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,

nie może zmieniać położenia ani powodować hałasu,

musi być zabezpieczony tak, by nie mógł spaść lub się przesunąć,

urządzenia mocujące muszą być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

"Każdy kierowca, który ignoruje te zasady, naraża siebie i innych uczestników ruchu na niepotrzebne ryzyko" - podkreślili policjanci.

