Ładunek spadł z przyczepki na jezdnię. Tuż przed radiowozem

W sobotę, 28 lutego, po godzinie 8 policjanci grupy SPEED patrolowali drogę wojewódzką 801 w Wildze.
Przed radiowozem jechał samochód z przyczepką, na której przewożone były płyty styropianu. "W pewnym momencie nieodpowiednio zabezpieczony ładunek został poderwany podmuchem powietrza i spadł na jezdnię" - opisała w komunikacie podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.
Na nagraniu z policyjnej kamery widać dokładnie chwilę, w której elementy ładunku lądują na obu pasach ruchu tuż przed radiowozem.
Policjanci zaznaczyli, że choć nikt nie ucierpiał, sytuacja mogła zakończyć się gwałtownymi manewrami innych kierowców i poważnym zagrożeniem.
Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.
Jak przewozić ładunek?
Policjanci przypominają, że obowiązujące regulacje bardzo precyzyjnie określają zasady transportu ładunków. W tym przypadku warto spojrzeć na art. 61 Prawa o ruchu drogowym:
- ładunek nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
- nie może zmieniać położenia ani powodować hałasu,
- musi być zabezpieczony tak, by nie mógł spaść lub się przesunąć,
- urządzenia mocujące muszą być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy
"Każdy kierowca, który ignoruje te zasady, naraża siebie i innych uczestników ruchu na niepotrzebne ryzyko" - podkreślili policjanci.
Opracowała Magdalena Gruszczyńska
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Garwolin