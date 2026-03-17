Winę próbował zrzucić na sarny. Nie udało się

18-letni kierowca odpowie przed sądem
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Kierowca na drodze w Wilczej Górze (Mazowieckie) stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Twierdził, że to przez sarny, które przebiegły przez jezdnię. Powód był inny. 18-latek ma bardzo poważne kłopoty.

Oficer dyżurny policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na ulicy Wojska Polskiego w Wilczej Górze. Wynikało z niego, że kierujący Volkswagenem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Wszystkiemu winne miały być sarny przebiegające przez jezdnię.

Źródło: KPP w Piasecznie

2,5 promila i brak prawa jazdy

- Na miejsce skierowani zostali funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki, którzy szybko ustalili że wersja przedstawiona przez młodego kierowcę z rzeczywistością ma niewiele wspólnego. Przeprowadzone przez nich badanie alkomatem wykazało bowiem, że 18-latek miał w swoim organizmie blisko 2,5 promila alkoholu - poinformowała rzeczniczka policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Źródło: KPP w Piasecznie

To jednak nie koniec problemów kierowcy. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach informacyjnych okazało się, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania autem.

- Młody mężczyzna liczył na to, że zrzucenie odpowiedzialności na dziką zwierzynę pozwoli mu uniknąć konsekwencji prawnych. Tak się jednak nie stanie. Wkrótce 18-latek stanie przed sądem. Odpowie zarówno za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, jak też bez wymaganych uprawnień - przekazała policjantka.

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

