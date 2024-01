Tragedia podczas odśnieżania, nie żyje mężczyzna

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 20 stycznia, kilka minut po godzinie 9 w miejscowości Wiksin (gm. Grudusk).

- 64-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego wykonywał na terenie swojej posesji prace związane z odśnieżaniem. Wykorzystał do tego celu ładowarkę rolniczą. Chcąc odśnieżyć chodnik przyległy do posesji, wyjechał na drogę publiczną. W miejscu wykonywanych prac przebiegała ścieżka rowerowa. Podczas odśnieżania maszyna zsunęła się do rowu i przygniotła 64-latka. Niestety, mimo podjętych czynności ratunkowych mężczyzna zmarł na miejscu - przekazuje w komunikacie asp. Magda Zarembska z policji w Ciechanowie.