Okolice Uderzył w betonowe ogrodzenie, z auta odpadło koło Oprac. Katarzyna Kędra |

Powiat warszawski zachodni Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło na ulicy Sochaczewskiej.

Jak poinformowali strażacy z OSP w Ożarowie Mazowieckim, samochód uderzył w ogrodzenie betonowe, a jedna osoba została poszkodowana.

Na miejscu pracowały strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 6 w Warszawie oraz ochotnicy ze Starych Babic. Zadysponowano też zespół pogotowia ratunkowego i policję.

Kierowca uderzył w betonowe ogrodzenie Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Aspirant Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji przekazał, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. - Nikt nie ucierpiał. Kierowca był trzeźwy, a badanie przeprowadzone przez policjantów nie wykazało obecności środków odurzających w jego organizmie - podał policjant.

Kierowca uderzył w betonowe ogrodzenie Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Kierowca skarżył się jednak na złe samopoczucie. - Trafił do szpitala na badania - dodał aspirant Sobótka.

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