Uderzył w betonowe ogrodzenie, z auta odpadło koło
Do zdarzenia doszło na ulicy Sochaczewskiej.
Jak poinformowali strażacy z OSP w Ożarowie Mazowieckim, samochód uderzył w ogrodzenie betonowe, a jedna osoba została poszkodowana.
Na miejscu pracowały strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 6 w Warszawie oraz ochotnicy ze Starych Babic. Zadysponowano też zespół pogotowia ratunkowego i policję.
Aspirant Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji przekazał, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. - Nikt nie ucierpiał. Kierowca był trzeźwy, a badanie przeprowadzone przez policjantów nie wykazało obecności środków odurzających w jego organizmie - podał policjant.
Kierowca skarżył się jednak na złe samopoczucie. - Trafił do szpitala na badania - dodał aspirant Sobótka.