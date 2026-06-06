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Okolice

Uderzył w betonowe ogrodzenie, z auta odpadło koło

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Kierowca uderzył w betonowe ogrodzenie
Powiat warszawski zachodni
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
W piątek po południu w miejscowości Wieruchów (Mazowieckie) kierujący autem osobowym wjechał w betonowe ogrodzenie. Na miejscu pracowały straż pożarna i policja. Kierowca trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło na ulicy Sochaczewskiej.

Jak poinformowali strażacy z OSP w Ożarowie Mazowieckim, samochód uderzył w ogrodzenie betonowe, a jedna osoba została poszkodowana.

Na miejscu pracowały strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 6 w Warszawie oraz ochotnicy ze Starych Babic. Zadysponowano też zespół pogotowia ratunkowego i policję.

Kierowca uderzył w betonowe ogrodzenie
Kierowca uderzył w betonowe ogrodzenie
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Aspirant Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji przekazał, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. - Nikt nie ucierpiał. Kierowca był trzeźwy, a badanie przeprowadzone przez policjantów nie wykazało obecności środków odurzających w jego organizmie - podał policjant.

Kierowca uderzył w betonowe ogrodzenie
Kierowca uderzył w betonowe ogrodzenie
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Kierowca skarżył się jednak na złe samopoczucie. - Trafił do szpitala na badania - dodał aspirant Sobótka.

19-latek wjechał taksówką w sklep
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19-latek wjechał taksówką w sklep

Praga Północ
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pc
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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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