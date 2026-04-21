Wielki pożar hal pod Warszawą. 250 strażaków, jeden ranny

Pożar hali pod Warszawą
Straż pożarna o trudnej akcji gaśniczej w miejscowości Bramki
Źródło: TVN24
W miejscowości Bramki w województwie mazowieckim doszło do pożaru dwóch hal. Ewakuowano mieszkańców hostelu pracowniczego. W czasie akcji gaśniczej jeden ze strażaków został ranny, odwieziono go do szpitala. Strażaków w działaniach wspiera robot gaśniczy.

O szczegółach zdarzenia mówił na antenie TVN24 młodszy kapitan Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim. - Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy kilka minut przed północą. Na miejscu zastaliśmy pożar dwóch hal magazynowo-produkcyjnych i budynku socjalno-biurowego - poinformował. To kompleks budynków, są one połączone.

Pracownicy znajdujący się na terenie zakładu ewakuowali się przed przyjazdem straży pożarnej. Na terenie zakładu znajduje się również hostel pracowniczy.

- Strażacy pomagali w ewakuacji 19 osobom, znajdującym się wewnątrz tego budynku. Zostały ewakuowane do pobliskiej szkoły podstawowej. Pracownicy musieli opuścić hostel ze względu na duże zadymienie na terenie. Było też ryzyko, że pożar przeniesie się na budynek hostelu - poinformował Dolniak w rozmowie z tvnwarszawa.pl. Ostatecznie pożar nie dotarł do hostelu.

- Spaleniu w sumie uległo około 15,5 tysiąca metrów kwadratowych. Obecnie na miejscu trwają dogaszanie i prace rozbiórkowe - dodał.

Strażacy przelewają pogorzelisko. Jednak akcja będzie trwała jeszcze kilka godzin ze względu na to, że obiekt, który uległ spaleniu, jest bardzo duży. Jak zaznaczyła straż, jest w nim dużo materiałów, które się spaliły w środku, które trzeba przelać i rozebrać.

Około 250 strażaków w akcji, jeden ranny

Dolniak przekazał, że na miejscu zdarzenia w szczytowym momencie akcji pracowało ponad 50 zastępów straży pożarnej, czyli - jak sprecyzował - około 250 strażaków.

Potwierdził również doniesienia o tym, że w czasie akcji gaśniczej jeden ze strażaków został ranny. - Uległ lekkiemu wypadkowi. Doznał urazu kończyny dolnej. Z tym obrażeniem w celu przebadania został przetransportowany do szpitala karetką - przekazał.

Trudna akcja

Dolniak mówił też o przebiegu zdarzenia: - Pożar był w jednym miejscu i rozprzestrzenił się na dalszą część budynku. Jest to budynek wielkopowierzchniowy, znajdowało się w nim dużo materiałów łatwopalnych, warzywa, suszone warzywa, więc dość łatwo i szybko się to rozprzestrzeniło.

Właśnie ze względu na materiały łatwopalne akcja była trudna. Pożar był duży. - Dodatkowa trudność polegała na tym, że zabudowa całego tego terenu jest dość zwarta, było dość ciasno. Żeby przejechać na drugi front pożaru, musieliśmy drogą gminną się przedostać w to miejsce - opowiedział na antenie TVN24 Dolniak.

Dolniak zapewnił również, że od początku działań na miejscu pracuje grupa ratownictwa chemicznego z Warszawy, która monitoruje jakość powietrza, a ta - jak zaznaczył - jest prawidłowa.

Strażakom pomaga robot

Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, w gaszeniu pożaru hali w Bramkach brał udział także robot gaśniczy. Jest on na wyposażeniu strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 na Ursynowie.

Roboty Colossus to zdalnie sterowane urządzenia, które mają poprawić jakość prowadzonych działań ratowniczych. Wyposażone są w działka wodno-pianowe, taran, instalację zraszaczową, wyciągarkę oraz kamery (wizyjne i termowizyjne) oraz oświetlenie. Robot wspiera strażaków w miejscach, do których nie dotrze ratownik lub gdzie występuje zbyt duże zagrożenie dla ratowników (np. zagrożenie wybuchem, zawaleniem obiektu, uwolnieniem niebezpiecznych substancji, itp.).

Roboty te zostały zakupione pod koniec 2023 roku. Kupiono ich osiem. Trafiły do województw: mazowieckiego (JRG nr 17 KM PSP m. st. Warszawy oraz JRG Akademii Pożarniczej), wielkopolskiego (JRG nr 6 KM PSP w Poznaniu), pomorskiego (JRG nr 1 KM PSP w Gdyni), lubelskiego (JRG nr 1 KM PSP w Lublinie), małopolskiego (JRG nr 6 KM PSP w Krakowie), łódzkiego (JRG nr 4 KM PSP w Łodzi) oraz podkarpackiego (JRG Leżajsk).

Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
29-latka zgubiła zawartość plecaka, grozi mu nawet 10 lat więzienia
Jechał autem bez świateł, zgubiła go zawartość plecaka
Mokotów
Narkotyki w przesyłce z Kanady
W przesyłce z Kanady miały być panele ledowe, było coś jeszcze
Włochy
Miał podrobione dokumenty, kupił je w sieci (zdj. ilustracyjne)
Zapłacił trzy tysiące euro. Z fałszywkami poszedł do urzędu
Bielany
Strażnicy miejscy zatrzymali grafficiarza
Bazgroły na filarach. 22-latek o "zakodowanej" informacji
Praga Południe
Kierowca stracił prawo jazdy za nadmierną prędkość
21-latek zapłaci pięć tysięcy złotych i odpocznie od prowadzenia auta
Okolice
Skradziony katalizator
On wycinał, ona stała na czatach
Ochota
Pociski zabezpieczone przez służby
Odkopał cztery niewybuchy, saperzy znaleźli ich kilkadziesiąt
Okolice
Zderzenie ciągnika z szynobusem
Uderzył ciągnikiem w szynobus
Okolice
Sala sądowa
Zabójstwo na terenie ogródków działkowych. Trzech skazanych
Okolice
Kierująca wydmuchała 1,4 promila (zdjęcie ilustracyjne)
Autem do pracy po alkoholu. Policjant z drogówki zawieszony
Śródmieście
Zderzenie trzech aut na krajowej "50" w miejscowości Bikówek
Zderzenie trzech aut na krajowej "50"
Okolice
Mężczyzna padł ofiarą oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Sprzedał komputer, ale kupujący mu go zwrócił. Coś się jednak nie zgadzało
Okolice
Zabił znajomego ciosem noża w oko (zdj. ilustracyjne)
Zabił znajomego ciosem noża w oko
Okolice
Mieli oferować nieistniejące apartamenty do wynajęcia. Prokuratura: oszukali ponad 300 osób (wideo archiwalne)
Doskonała lokalizacja, kusząca cena. Uwaga na pułapkę
Okolice
40-latek został zatrzymany
Jechał za szybko, to był początek jego problemów
Wawer
Lisica w Łazienkach Królewskich
Lisica z młodymi w Łazienkach Królewskich
Śródmieście
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Dzwonili do Niemiec i Szwajcarii. "Wnuczkowie" skazani
Okolice
Proces matki oskarżonej o usiłowanie zabójstwa syna (zdj. ilustracyjne)
13-latek ważył 10 kilogramów. Jego matkę ponownie zbadają psychiatrzy
Okolice
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Wypadki na hulajnogach, pijany 14-latek
Okolice
Podejrzani o oszustwa. Wśród zatrzymanych muzyk Piotr M.
Fikcyjne zgony, milionowe odszkodowanie. Muzyk skazany
Alicja Glinianowicz
Wypadek w miejscowości Józin
Auto zmiażdżone, kierowca nie przeżył
Okolice
Śmiertelne potrącenie sześciolatki na prywatnej posesji (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie sześciolatki. Policja: samochodem kierował ojciec
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanego
Napadli na 15-letniego kibica. Sprejem wymazali mu L-kę na ciele
Śródmieście
Wypadek na Ryżowej
Wyprzedzał ciąg aut, doszło do zderzenia
Włochy
Policja zatrzymała podejrzanych o rozbój
Grozili maczetą, kazali klęczeć, a potem okradli mieszkanie
Bemowo
Pościg ulicami Konstancina-Jeziorny
Pościg ulicami, zatrzymanie w mieszkaniu i poszukiwana kobieta
Okolice
Mozaiki na stacji metra Służew
"Przykład estetyzacji schyłkowego okresu PRL". Mozaiki z metra w rejestrze
Ursynów
Archeolodzy odnaleźli tabliczkę nagrobną upamiętniającą Alinę Sztarkman
Miała 27 lat, odeszła w dniu wybuchu powstania. Jedyny ślad jej istnienia
Wola
Ulicami Warszawy przeszedł marsz
"Wiara i Wierność 966 - 2026". Do uczestników marszu wyszedł prezydent Nawrocki
Śródmieście
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny
Śródmieście

