Drogi rowerowe oplotą Jezioro Zegrzyńskie

Rower (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Cztery gminy leżące nad Jeziorem Zegrzyńskim chcą budować ring rowerowy wokół akwenu. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Samorządowcy liczą, że inwestycję uda się zrealizować do końca 2027 roku. Projekt ma dofinansowanie unijne.

Obecnie na terenie gmin Wieliszew, Serock, Radzymin i Nieporęt jest około 15 kilometrów ścieżek rowerowych wokół zalewu. Docelowo samorządy chcą, aby całe Jezioro Zegrzyńskie było oplecione trasami dla cyklistów, dlatego przygotowują się do budowy kolejnych 24 kilometrów. Liderem projektu jest gmina Nieporęt. W ramach inwestycji powstaną też stojaki rowerowe i punkty serwisowe.

Ścieżki mają być gotowe do końca 2027 roku

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wartość tego projektu to ponad 65 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 32,5 mln zł, pozostałe środki to wkład własny samorządów.

Prace mają ruszyć po podpisaniu umowy na unijne dofinansowanie. "Jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone postępowania przetargowe i rozpoczną się pierwsze roboty. Samorządowcy liczą, że ścieżki będą gotowe do końca 2027 roku" - informuje urząd marszałkowski.

- To już trzeci projekt partnerski gminy Nieporęt w zakresie budowy ścieżek rowerowych. Wcześniej liderami były Legionowo i Marki. Tym razem liderem jest Nieporęt. Od 2017 roku w naszej gminie powstało ponad 25 kilometrów ścieżek rowerowych, a teraz, dzięki uzyskanemu wsparciu, będzie ich jeszcze więcej. W perspektywie kilku lat system ścieżek rowerowych obejmie całą gminę Nieporęt, tworząc zintegrowaną sieć połączeń między gminami a powiatami - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Agnieszka Powała, wójt gminy Nieporęt.

Drogi rowerowe wokół Zalewu Zegrzyńskiego Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Szczegółowy przebieg drogi rowerowej

W gminie Nieporęt ścieżki rowerowe powstaną wzdłuż ulicy Wczasowej (między ulicami Główną a Spacerową), wzdłuż ulicy Wojska Polskiego (między stacją benzynową a włączeniem w istniejącą ścieżkę w Białobrzegach), wzdłuż zapory bocznej Zalewu Zegrzyńskiego (między ulicami Główną a Wczasową), wzdłuż ulicy Warszawskiej (między ulicami Zegrzyńską a Rybaki) i wzdłuż rzeki Narew (wał, na odcinku od ulicy Rybaki do granicy gminy Nieporęt z gminą Wieliszew).

Z kolei w gminie Radzymin będą wybudowane: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wołomińskiej (na odcinku od ronda S8 do granicy z gminą Wołomin), ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Armii Krajowej w Radzyminie, ścieżka rowerowa w ul. Jana Pawła II (na odcinku od ul. Pólko w Nadmie do granicy z Markami), a także ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach do miejscowości Ruda.

W gminie Serock drogi rowerowe powstaną w ciągu drogi wojewódzkiej 632 (od granicy z gminą Wieliszew do Ludwinowa Dębskiego), w ciągu drogi krajowej nr 62 (na odcinku Serock – Wola Kiełpińska), a także w ciągu drogi krajowej nr 62 (odcinek Łacha). Natomiast w gminie Wieliszew ciągi pieszo-rowerowe będą wybudowane wzdłuż ul. Modlińskiej (od skrzyżowania ul. Baczyńskiego z ul. Modlińską do stacji Wieliszew centrum), wzdłuż zapory bocznej Zalewu Zegrzyńskiego (na odcinku od ul. Bobrowej w Wieliszewie do ul. Rybaki w Zegrzu).

Czytaj też: Nowa droga rowerowa, zieleń i parkowanie na jezdni. Mieszkańcy Woli czekali na te zmiany dekadę

Aleja Solidarności do przebudowy Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl