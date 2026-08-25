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Miesiąc bez pociągów pod Warszawą

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PKP PLK SA
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Na miesiąc zostaną wstrzymane pociągi pomiędzy Wieliszewem a Radzyminem pod Warszawą. Na zamkniętym odcinku zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Zarządzająca infrastrukturą kolejowa w Polsce spółka PKP PLK poinformowała, że od 31 sierpnia do 30 września 2026 roku prowadzone będą prace związane z oczyszczeniem i naprawą toru na odcinku Wieliszew - Radzymin.

"Na czas prac odcinek Wieliszew - Radzymin zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów. W związku z tym pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii S40 będą kursowały w dni powszednie w skróconej relacji, wyłącznie do stacji Wieliszew, a w weekendy do Zegrza Południowego. W okresie zamknięcia nie będą obsługiwane przystanki Nieporęt i Dąbkowizna" - informują kolejarze.

Komunikacja zastępcza

Zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Legionowo - Radzymin. "W dni robocze kursować będzie 27 autobusów, natomiast w soboty 18, zapewniając podróżnym dojazd do miejscowości objętych czasowym wstrzymaniem ruchu kolejowego" - wyjaśnia PKP PLK.

Zmiany obejmą również połączenia Kolei Mazowieckich. Cztery pociągi relacji Sierpc - Tłuszcz będą kończyły bieg w Legionowie, a kursy na odcinku Legionowo - Tłuszcz zostaną czasowo odwołane.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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