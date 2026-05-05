Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Spalone auta na parkingu, straty na ponad 250 tysięcy złotych. Śledztwo prokuratury

|
Pożar na parkingu w Wieliszewie
Do zdarzenia doszło w Wieliszewie
Źródło: Google Maps
Prokuratura w Legionowie wszczęła śledztwo w sprawie zniszczenia aut na parkingu w Wieliszewie. Pożar strawił cztery samochody i uszkodził 12 innych.

Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące umyślnego zniszczenia i uszkodzenia aut w miejscowości Wieliszew na niestrzeżonym parkingu przy ulicy Królewskiej 11. Do zdarzenia - jak wskazano w komunikacie - doszło "poprzez spalenie i nadpalenie".

Jak podała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, straty oszacowano na ponad 251 tysięcy złotych. Mowa o czynie z art. 288 par. 1 Kodeksu karnego (zniszczenie rzeczy), w związku z artykułem 294 par. 1 Kodeksu karnego.

Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 § 1, 1a, 2, 3a lub 5, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1 lub 2, art. 287 § 1, art. 288 § 1 lub 3, art. 290 § 1 lub w art. 291 § 1, w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Art. 294 par. 1 Kodeksu karnego.

Prokuratura poinformowała, że w sprawie występuje wielu pokrzywdzonych.

Pożar na parkingu w Wieliszewie
Pożar na parkingu w Wieliszewie
Źródło: OSP Wieliszew

Nocny pożar na parkingu

O pożarze informowaliśmy na tvnwarszawa.pl pod koniec marca. Straż pożarna podawała, że po przybyciu na miejsce strażaków ogniem objęte były cztery pojazdy: dwa ciężarowe i dwa osobowe.

Nocny pożar na parkingu. Spłonęły cztery auta, kilkanaście uszkodzonych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nocny pożar na parkingu. Spłonęły cztery auta, kilkanaście uszkodzonych

Strażacy ugasili ogień. Cztery pojazdy spłonęły całkowicie, jeden został nadpalony, a kolejnych 11 zostało uszkodzonych od wysokiej temperatury.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Wieliszew

Udostępnij:
Tagi:
Pożary
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Proces w sprawie zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach
Chwycił noże i zaatakował ratowników medycznych, jeden nie przeżył. Ruszył proces
Okolice
Kradzież skarbony w kościele
Ukradł skarbonę z kościoła. Wpadł przez monitoring
Okolice
Straż miejska interweniowała na Bemowie (zdjęcie ilustracyjne)
"Była zakrwawiona i miała rozciętą wargę". Jej partner został zatrzymany
Praga Południe
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Popękane płyty nagrobków, przewrócone tablice
Targówek
Policja zatrzymała "odbieraka"
Odbierał karty od oszukanych i wypłacał gotówkę
Mokotów
Finisz zapisów na siódmą edycję Rowerowego Maja
W tej akcji bierze udział 200 tysięcy dzieci
Wilanów
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę
Zwrócili uwagę na jego styl jazdy i stan roweru
Okolice
ogrod prace porzadek lopata shutterstock_2298522387
84-latka wróciła z ogrodu do domu i została brutalnie pobita
Okolice
Kontrola biletów (zdj. ilustracyjne)
Od 16 lat jeździ bez biletu. Złapali go 125 razy. Kar nie płaci
Piotr Bakalarski
Zamknięta poczekalnia peronowa na stacji Warszawa Ursus
Leżał przy torach. Tajemnicza śmierć 16-latka
Ursus
Straż graniczna zatrzymała obywatela Uzbekistanu
Poszukiwany przyszedł do urzędu. Wizytę zakończył w areszcie
Śródmieście
Sum pożarł nurogęś
Sum pożarł nurogęś. "Bez żadnego większego plusku, walki"
Śródmieście
kajdanki
Zabarykadował się na 10. piętrze. W więzieniu spędzi ponad osiem lat
Okolice
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Skoczył z okna na trzecim piętrze, zginął. Nowe informacje
Żoliborz
Śmiertelny wypadek w Przasnyszu
Auto uderzyło w drzewo. Kierowca i pasażer nie żyją
Okolice
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Zabierali paszporty, zmuszali do prostytucji
Śródmieście
alkomat policja noc wieczór
Ma już pięć zakazów. Był pijany i prowadził auto
Okolice
pap_20100404_0ZN
Po północy kontroli się nie spodziewał, ukrył się za własnym autem
Okolice
Awaria tramwaju przy Okopowej
Zepsuty tramwaj zablokował torowisko
Wola
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń, usterka pociągu, wypadek. Seria zdarzeń na kolei
Okolice
Aleja Piłsudskiego w Wesołej zostanie rozbudowana
Tunel już jest. Szykują się do poszerzenia drogi
Wesoła
Urzędnicy apelują o niepodlewanie trawników (zdj. ilustracyjne)
Urzędnicy proszą o oszczędzanie wody
Okolice
Łoś
Łoś w centrum miasta. "Pies zauważył go za oknem"
METEO
Kierowca zjechał z jezdni, auto zatrzymało się w rowie
Auto na drzewach, kierowca w szpitalu
Okolice
Straż miejska przyłapała grafficiarzy przy ul. Prozy
Grafficiarze pomylili ściany. "Byli zaskoczeni"
Bielany
Siedmiolatek doznał poparzeń podczas grillowania (zdjęcie ilustracyjne)
Ojciec rozpalał grilla, siedmiolatek poparzony
Okolice
Zderzenie auta z łosiem w Topólnie
Wypadki z udziałem dzikich zwierząt. Zginęła kobieta, ranne dziecko
Okolice
Kierowca Seata uderzył w drzewo, zginął na miejscu
Uderzył w drzewo, zginął na miejscu
Okolice
Neon "Księgarnia MDM" (zdjęcie archiwalne z 2014 roku)
Neon w rejestrze zabytków
Śródmieście
Nastolatka znalazła się na dachu pociągu Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatka spadła z dachu pociągu
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki