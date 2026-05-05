Okolice Spalone auta na parkingu, straty na ponad 250 tysięcy złotych. Śledztwo prokuratury Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w Wieliszewie Źródło: Google Maps

Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące umyślnego zniszczenia i uszkodzenia aut w miejscowości Wieliszew na niestrzeżonym parkingu przy ulicy Królewskiej 11. Do zdarzenia - jak wskazano w komunikacie - doszło "poprzez spalenie i nadpalenie".

Jak podała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, straty oszacowano na ponad 251 tysięcy złotych. Mowa o czynie z art. 288 par. 1 Kodeksu karnego (zniszczenie rzeczy), w związku z artykułem 294 par. 1 Kodeksu karnego.

Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 § 1, 1a, 2, 3a lub 5, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1 lub 2, art. 287 § 1, art. 288 § 1 lub 3, art. 290 § 1 lub w art. 291 § 1, w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Art. 294 par. 1 Kodeksu karnego.

Prokuratura poinformowała, że w sprawie występuje wielu pokrzywdzonych.

Pożar na parkingu w Wieliszewie Źródło: OSP Wieliszew

Nocny pożar na parkingu

O pożarze informowaliśmy na tvnwarszawa.pl pod koniec marca. Straż pożarna podawała, że po przybyciu na miejsce strażaków ogniem objęte były cztery pojazdy: dwa ciężarowe i dwa osobowe.

Strażacy ugasili ogień. Cztery pojazdy spłonęły całkowicie, jeden został nadpalony, a kolejnych 11 zostało uszkodzonych od wysokiej temperatury.

