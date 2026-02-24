Logo TVN Warszawa
Okolice

Próbował wyłudzić 200 tysięcy złotych. Przeszkodzili mu policjanci

W ręce policji wpadł 23-letni przedsiębiorca. Młody mężczyzna próbował wyłudzić w banku w Wieliszewie 200 tysięcy złotych. Stanie przed sądem.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej w Komendzie Stołecznej Policji ustalili, że w jednej z placówek bankowych w Wieliszewie może dojść do próby wyłudzenia kredytu w wysokości 200 tysięcy złotych.

Dołączył do wniosku dokumenty "bez pokrycia"

"Jak ustalili pracujący nad sprawą policjanci, mężczyzna miał do wniosku o udzielenie pożyczki dołączyć dokumenty z prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. książkę przychodów i rozchodów, a także potwierdzenia dokonania przelewów potwierdzających opłacenie podatków ze swojego rachunku bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego" - wskazuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji i precyzuje, że potwierdzenia te nie miały pokrycia w rachunku bankowym.

23-latek został zatrzymany przez policjantów w dniu, kiedy pojawił się w placówce bankowej, aby sfinalizować umowę kredytową.

Zatrzymany usłyszał zarzut usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporzadzenia mieniem. Został objęty policyjnym dozorem.

Opracowała Alicja Glinianowicz

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trafili na trzy miesiące do aresztu
Dzwonili i nakłaniali do przelewów. Pokrzywdzonych jest ponad 20 osób
TVN24
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
13 osób zatrzymanych w dwa tygodnie. Oszukali ludzi na dwa miliony złotych
Śródmieście
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Myślała, że pomaga w tajnej akcji. Przysięgła na Pismo Święte

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

