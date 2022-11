Odkryli szczątki 114 żołnierzy Armii Czerwonej. Koniec prac ekshumacyjnych przy krajowej "61"

Od 4 do 6 listopada 2022 roku na zlecenie Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN miały miejsce prace ekshumacyjne przy drodze drodze krajowej numer 61 w okolicy wiaduktu kolejowego na wysokości Wieliszewa.

- Podczas prac przygotowawczych do budowy drogi odkryto ludzkie szczątki. Sprawa trafiła do miejscowej prokuratury, która ze względu na historyczny charakter szczątków zamknęła sprawę i wtedy trafiła ona do IPN. Prezes IPN podjął decyzję o ekshumacji. Pracę prowadzili historycy i archeologowie z Biura Upamiętnia Walk i Męczeństwa. Zakończyły się wczoraj - przekazał w poniedziałek rzecznik prasowy IPN dr Rafał Leśkiewicz.