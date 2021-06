Jechał slalomem, zmuszał innych do zjeżdżania na pobocze. Policja: miał prawie cztery promile

Policjanci z Otwocka zatrzymali kierowcę dostawczego fiata, który prowadził auto pod wpływem alkoholu. - Miał blisko cztery promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna jechał slalomem i stwarzał realne zagrożenie na drodze - podaje rzeczniczka otwockiej komendy. Za popełnione przestępstwo 43-latkowi grozi do dwóch lat więzienia.

W ubiegłą środę rano uwagę policjantów otwockiej drogówki patrolujących gminę Wiązowna przykuł wyjeżdżający z terenu budowy dostawczy fiat. - Styl jazdy kierowcy ewidentnie wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu. Mężczyzna jechał niemal całą szerokością jezdni, zmuszając inne pojazdy do zjeżdżania na pobocze. Mundurowi niezwłocznie podjęli czynności i zatrzymali pojazd do kontroli - poinformowała rzeczniczka otwockiej komendy Paulina Harabin.

Bo na budowie zabrakło materiału

Po otwarciu drzwi samochodu, funkcjonariusze wyczuli silną woń alkoholu. - Jak się okazało, 43-latek zdecydował się wsiąść za kierownicę fiata mając blisko cztery promile alkoholu w organizmie. Swoje nieodpowiedzialne zachowanie tłumaczył tym, że musiał udać się do pobliskiego sklepu, gdyż w trakcie wykonywanych prac budowlanych zabrakło materiału - przekazała Harabin.

Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do komendy. Stracił prawo jazdy. - Po wytrzeźwieniu 43-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Może mu grozić kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności - podała policjantka.