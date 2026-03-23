Dostali zgłoszenie o rozbitym pojeździe poza jezdnią. Pod wrakiem znaleźli ciało kierowcy

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło: TVN24

Służby z powiatu węgrowskiego otrzymały około godziny 4 w poniedziałek zgłoszenie o rozbitym pojeździe, znajdującym się poza jezdnią. - Dachowało auto osobowe marki Skoda. Jechał nim młody mężczyzna w wieku około 20 lat. Niestety, nie przeżył tego zdarzenia - mówi nam oficer dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie.

Jak opisuje, z relacji zgłaszającego wynikało, że auto jest puste. Dopiero po dojeździe służb na miejsce zdarzenia okazało się, że pod samochodem leży mężczyzna. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził jego zgon.

Do wypadku doszło na 297. kilometrze drogi krajowej numer 62 w rejonie wyjazdu z Węgrowa.

