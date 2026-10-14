Dwumetrowy krzak konopi obok szklarni. Właścicielowi grożą trzy lata więzienia
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z węgrowskiej komendy wytypowali posesję, na której mogły znajdować się narkotyki.
Roślina mierzyła prawie dwa metry
"Podczas przeszukania terenu należącego do 36-latka kryminalni znaleźli wyrośnięty krzew konopi indyjskiej. Roślina mierzyła niecałe dwa metry wysokości i rosła bezpośrednio obok przydomowej szklarni. To jednak nie był koniec. Podczas szczegółowego przeszukania pomieszczeń gospodarczych i mieszkalnych policjanci zabezpieczyli również przygotowany już susz marihuany" - podała oficer prasowa węgrowskiej policji starszy aspirant Monika Księżopolska.
Zarzut wytwarzania substancji psychotropowych
36-letni właściciel nielegalnej uprawy został zatrzymany i przewieziony do węgrowskiej komendy. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał między innymi zarzut wytwarzania substancji psychotropowych. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałania narkomanii za popełnione przestępstwo zatrzymanemu grozi do trzech lat pozbawienia wolności.