Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Dwumetrowy krzak konopi obok szklarni. Właścicielowi grożą trzy lata więzienia

|
Przy szklarni rósł prawie dwumetrowy krzak konopi indyjskiej
Policjanci znaleźli narkotyki. W akcji pies tropiący
Źródło wideo: KRP Warszawa VI
Źródło zdj. gł.: KPP w Węgrowie
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policjanci z Węgrowa zatrzymali 36-latka, który na terenie posesji miał prawie dwumetrowy krzak konopi indyjskiej. W domu znaleźli dodatkowo susz marihuany. Mężczyźnie grozi nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z węgrowskiej komendy wytypowali posesję, na której mogły znajdować się narkotyki.

Roślina mierzyła prawie dwa metry

"Podczas przeszukania terenu należącego do 36-latka kryminalni znaleźli wyrośnięty krzew konopi indyjskiej. Roślina mierzyła niecałe dwa metry wysokości i rosła bezpośrednio obok przydomowej szklarni. To jednak nie był koniec. Podczas szczegółowego przeszukania pomieszczeń gospodarczych i mieszkalnych policjanci zabezpieczyli również przygotowany już susz marihuany" - podała oficer prasowa węgrowskiej policji starszy aspirant Monika Księżopolska.

Przy szklarni rósł prawie dwumetrowy krzak konopi indyjskiej
Przy szklarni rósł prawie dwumetrowy krzak konopi indyjskiej
Źródło zdjęcia: KPP w Węgrowie

Zarzut wytwarzania substancji psychotropowych

36-letni właściciel nielegalnej uprawy został zatrzymany i przewieziony do węgrowskiej komendy. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał między innymi zarzut wytwarzania substancji psychotropowych. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałania narkomanii za popełnione przestępstwo zatrzymanemu grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaNarkotykiPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Utrudnienia na przystanku Warszawa Gołąbki
Potrącenie pieszego na torach, opóźnienia na kolei
Ursus
Zatrzymany Krzysztof N.
Jest areszt dla 66-latka podejrzewanego o planowanie zamachu na Donalda Tuska
TVN24
Przepychanki przed TK
Wiceszef MSWiA: sędziowie otrzymali ochronę
Śródmieście
Misja Sawa
"Warszawska syrenka" zbada kosmiczną pogodę
METEO
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Prace tramwajarzy i drogowców. Weekendowe utrudnienia
Ochota
Ktoś podszywa się pod pracowników UW
Niepokojące maile na UW. Ktoś podszywa się pod pracowników uczelni
Alicja Glinianowicz
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Rozrasta się błyskawicznie, może niszczyć drogi i chodniki. Walczą z inwazyjną rośliną
Okolice
Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej
Miasto wygrało. Nowych bloków w Miasteczku Wilanów nie będzie
Dariusz Gałązka
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Przepychanki przed Trybunałem Konstytucyjnym
Śródmieście
Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu
Areszty w związku z pożarem stacji Starlinków
Okolice
Ludzkie szczątki (zdjęcie ilustracyjne)
Ludzkie szczątki na terenie budowy
Ostrołęka
53-latek pojechał pod prąd wzdłuż S7
Ze stacji paliw wyjechał na S7 pod prąd
Okolice
Dwaj nastolatkowie wpadli za oszustwo "na pracownika banku"
Oszustwo "na pracownika banku". 15-latek i 16-latek zatrzymani
Okolice
Schody ruchome przy trasie W-Z
Awaria schodów ruchomych, jeżdżą tylko w górę
Śródmieście
37-latek trafił do więzienia
Znaleźli go w domku letniskowym, trafił do więzienia
Wola
Awantura na pokładzie samolotu wnętrze samolotu fotele (zdjęcie ilustracyjne)
Z samolotu wyprowadzili ich strażnicy graniczni, lotnisko opuścili z mandatami
Włochy
Teren przy ulicy Białołęckiej
Ruiny w krzakach za zamkniętą bramą. Mają pomysł na zaniedbaną działkę
Magdalena Gruszczyńska
Zarzut dla 33-latka, który uszkodził szybę w autobusie
Rozbił szybę w autobusie
Ochota
Wypadek na ulicy Światowida, Warszawa
Zderzenie tramwaju z autobusem
Białołęka
18-latek odpowie za znieważenie dyspozytorów numeru 112 (zdj. ilustracyjne)
Pomylił numery alarmowe i tak się zdenerwował, że stanie przed sądem
Okolice
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
18 kierowców pod wpływem narkotyków, pięciu pijanych
Ursynów
26-latek został zatrzymany
Przyszedł z ciężarną partnerką. Zdemolował szpital, groził personelowi
Wawer
32-latek został zatrzymany
Celował z wiatrówki do przypadkowej kobiety. Nie wie dlaczego
Okolice
Miał wyłudzić 2,5 mln zł (zdjęcie ilustracyjne)
Dwaj oskarżeni, 1308 pokrzywdzonych, blisko 388 milionów złotych
Śródmieście
Strażnicy miejscy w centrum Warszawy
"Nie był zaskoczony. Bez sprzeciwu oddał kluczyki, przyjął mandat i punkty"
Śródmieście
Ulica Podwale
Starówka nie dla kierowców. Zmiany już od soboty
Śródmieście
Pociąg Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą kursować co pół godziny
Komunikacja
Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim
"Śladowe ilości amoniaku". Kilkaset osób ewakuowanych ze szkoły
Okolice
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Nie odpowiada standardom. Główna arteria Bielan zostanie przebudowana
Dariusz Gałązka
Nowy gmach na wizualizacji
Ogromny gmach wśród kamienic Powiśla. Planowali go od lat
Dariusz Gałązka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki