Lekarz zawiadomił policję. 49-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa matki i brata

Do zdarzenia doszło w powiecie węgrowskim
Źródło: Google Earth
Policjanci z Węgrowa zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzanego o brutalny atak. Napastnik podczas kłótni domowej ranił nożem brata i matkę. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Prokuratura Rejonowa w Węgrowie postawiła mężczyźnie zarzuty, w tym jeden dotyczący usiłowania zabójstwa.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Do zdarzenia doszło w piątek 13 marca, na terenie powiatu węgrowskiego.

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach poinformowała, że dyżurny komendy w Węgrowie został powiadomiony przez chirurga ze Szpitala Powiatowego w Węgrowie o osobach, które zgłosiły się tam po pomoc z ranami ciętymi i kłutymi. - To Łukasz G. i jego matka Maria G.-L. Obrażenia, jakich doznali, lekarz uznał za poważne - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prok. Bartłomiej Świderski.

Prokurator poinformował, że śledczy wykonali czynności procesowe zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia. Przesłuchano pokrzywdzonych i uzyskano wstępną opinię co do doznanych przez nich obrażeń. Dokonano także oględzin miejsca zdarzenia oraz zabezpieczono ślady.

Policjanci z Węgrowa przekazali z kolei, że 49-latek w momencie zatrzymania był nietrzeźwy. - Wszczął kłótnię z członkami rodziny, podczas której zaatakował nożem swojego brata oraz spowodował obrażenia ciała u 73-letniej matki - podawała rzeczniczka węgrowskiej policji asp. Monika Księżopolska.

Źródło: KPP w Węgrowie

Grozi mu nawet dożywocie

- Zebrany materiał dowodowy dostarczył podstaw do zatrzymania Roberta G., brata pokrzywdzonego Łukasza G i syna Marii G.-L. Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator Prokuratury Rejonowej w Węgrowie przedstawił Robertowi G. dwa zarzuty: usiłowania zabójstwa swojego brata Łukasza G. poprzez zadanie mu trzech ciosów nożem oraz zarzut spowodowania u swojej matki Marii G.-L. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci obrażeń realnie zagrażających jej życiu - poinformował prokurator Świderski.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Robert G. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył wyjaśnienia. - Postanowieniem z dnia 16 marca 2026 roku Sąd Rejonowy w Węgrowie uwzględnił w całości wniosek prokuratora i zastosował wobec Roberta G. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - uzupełnił prokurator.

Przypomniał też, że zbrodnia zabójstwa zagrożona jest karą co najmniej 10 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Węgrowie

