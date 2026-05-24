Jedno auto dachowało, drugie nie ma dachu. Jedna osoba w szpitalu

Wypadek pod Węgrowem
Wypadek na drodze wojewódzkiej numer 697 pod Węgrowem (Mazowieckie). Zderzyły się dwa samochody. Oba są mocno uszkodzone, leżą poza jezdnią, daleko od siebie. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej numer 697, w miejscowości Trzebucza, położonej w powiecie węgrowskim.

Policjanci zgłoszenie otrzymali przed godziną 6. - Zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba trafiła do szpitala - poinformowała asp. Monika Księżopolska z policji w Węgrowie.

Jak przekazała, jedno z aut, uczestniczące w zdarzeniu, stało puste, nie było w nim kierowcy. Policja poszukuje osoby, która mogła nim kierować.

Jeden na dachu, drugi bez dachu

Na miejsce pojechał Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Zderzyły się Volvo i Renault. Samochody leżą poza jezdnią, oddalone są od siebie o około 30 metrów - zauważył reporter.

Oba pojazdy są zniszczone. Volvo leży na dachu w przydrożnym rowie, na drodze znajduje się koło, które odpadło od auta. Renault prawdopodobnie koziołkowało, nie ma fragmentu dachu. Stoi kilkadziesiąt metrów dalej, w polu.

Na miejscu pracują policja i straż pożarna. Funkcjonariusze rozpoczęli oględziny miejsca zdarzenia. Zablokowany jest jeden pas. Ruch odbywa się wahadłowo, jest kierowany przez straż pożarną.

Magdalena Gruszczyńska
