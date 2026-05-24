Okolice Jedno auto dachowało, drugie nie ma dachu. Jedna osoba w szpitalu Magdalena Gruszczyńska |

Wypadek pod Węgrowem Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej numer 697, w miejscowości Trzebucza, położonej w powiecie węgrowskim.

Policjanci zgłoszenie otrzymali przed godziną 6. - Zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba trafiła do szpitala - poinformowała asp. Monika Księżopolska z policji w Węgrowie.

Jak przekazała, jedno z aut, uczestniczące w zdarzeniu, stało puste, nie było w nim kierowcy. Policja poszukuje osoby, która mogła nim kierować.

Wypadek pod Węgrowem Wypadek pod Węgrowem Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Wypadek pod Węgrowem Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Wypadek pod Węgrowem Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Wypadek pod Węgrowem Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Wypadek pod Węgrowem Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Wypadek pod Węgrowem Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Jeden na dachu, drugi bez dachu

Na miejsce pojechał Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Zderzyły się Volvo i Renault. Samochody leżą poza jezdnią, oddalone są od siebie o około 30 metrów - zauważył reporter.

Oba pojazdy są zniszczone. Volvo leży na dachu w przydrożnym rowie, na drodze znajduje się koło, które odpadło od auta. Renault prawdopodobnie koziołkowało, nie ma fragmentu dachu. Stoi kilkadziesiąt metrów dalej, w polu.

Na miejscu pracują policja i straż pożarna. Funkcjonariusze rozpoczęli oględziny miejsca zdarzenia. Zablokowany jest jeden pas. Ruch odbywa się wahadłowo, jest kierowany przez straż pożarną.