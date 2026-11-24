Samochód "owinięty" wokół drzewa. Dwie osoby nie żyją
Do wypadku doszło na prostym odcinku lokalnej drogi, w rejonie przejazdu kolejowego na linii towarowej. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb o godzinie 21.15.
- Po przybyciu na miejsce strażacy zastali pojazd osobowy marki Opel "owinięty" wokół drzewa. W środku znajdowały się dwie osoby: mężczyzna w wieku 23 lat i kobieta w wieku 21 lat. Jedną osobę udało się szybko wydobyć z wraku. Aby wydobyć drugą, konieczne było odciągnięcie auta od drzewa - przekazał nam aspirant Bartłomiej Baran z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.
- Zespół Ratownictwa Medycznego, który przybył na miejsce, odstąpił od czynności ratunkowych. Obie osoby zmarły na miejscu - dodał strażak.
W akcji uczestniczyło pięć zastępów straży pożarnej. Przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.