Okolice Samochód "owinięty" wokół drzewa. Dwie osoby nie żyją Oprac. Dariusz Gałązka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Do wypadku doszło na prostym odcinku lokalnej drogi, w rejonie przejazdu kolejowego na linii towarowej. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb o godzinie 21.15.

- Po przybyciu na miejsce strażacy zastali pojazd osobowy marki Opel "owinięty" wokół drzewa. W środku znajdowały się dwie osoby: mężczyzna w wieku 23 lat i kobieta w wieku 21 lat. Jedną osobę udało się szybko wydobyć z wraku. Aby wydobyć drugą, konieczne było odciągnięcie auta od drzewa - przekazał nam aspirant Bartłomiej Baran z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

- Zespół Ratownictwa Medycznego, który przybył na miejsce, odstąpił od czynności ratunkowych. Obie osoby zmarły na miejscu - dodał strażak.

W akcji uczestniczyło pięć zastępów straży pożarnej. Przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

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